Il transforme un jeu Jumanji du commerce en réplique du film

La réplique de l’accessoire du film réalisée à partir d’un jeu de société Jumanji (Crédits image : Steven Richter / Youtube)

Steven Richter est un peintre et un sculpteur qui réalise des œuvres issues de la pop-culture, comme des personnages de l’univers Marvel, qu’il revend ensuite sur Internet. Son dernier pari : changer un banal jeu Jumanji vendu en magasin en véritable réplique du film, fait de bois sculpté et peint à la main. Son travail peut être admiré dans une vidéo time-lapse… et acheté sur une boutique en ligne.

Jumanji, une franchise avec 3 films, 2 jeux vidéo, 1 livre pour enfants… et 1 jeu de plateau

Avant d’être une franchise hollywoodienne, Jumanji a commencé par un livre pour enfants. Écrit par Chris Van Allsburg en 1981, il a donné lieu à une première adaptation en 1995, avec Robin Williams dans le rôle principal. Le succès du film a donné lieu à une série TV peu connue entre 1996 et 1999, mais surtout deux suites récentes : Jumanji : Bienvenue dans la jungle et Jumanji : Next Level, avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan. Un quatrième volet de la saga Jumanji est d’ailleurs en préparation

Qui dit film à succès dit bien sûr produits dérivés. Outre deux jeux vidéos, le jeu de plateau qui donne son nom aux films a évidemment été décliné dans un jeu de société pour tenter de retrouver les mêmes frissons dans son salon. Une version deluxe de Jumanji à 45 dollars, avec des reliefs en plastique et des effets électroniques, propose un design plutôt fidèle au film original.

Un rendu et une patine identique à l’accessoire du premier film Jumanji

Pas assez, semble-t-il, pour Steven Richter : cet artiste américain a décidé de transformer en sens inverse cette version du jeu de plateau. Il est parti de la réplique pour reconstituer l’accessoire de cinéma original – la boîte de jeu maudite en bois très détaillée qui est la cause des malheurs de tous les héros. Il a taillé et sculpté une plaque arrière en bois, masqué certaines surfaces du jeu de base, coloré en brun l’ensemble puis peint à la main les détails du logo et des quatre cartouches.

La version deluxe de Jumanji prend alors une toute autre envergure. On a vraiment l’impression que le couvercle a été sculpté dans du bois, avec cette patine ancienne qui, dans le film, laisse penser que le jeu maudit provient du fond des âges. Cette création unique est en vente sur Etsy pour 200 dollars si vous souhaitez redonner vie à la malédiction de Jumanji et aux dangers mortels de la jungle dans votre salon.

