Le fil d’actualité d’Instagram va de plus en plus ressembler à celui de TikTok. Mark Zuckerberg vient de confirmer aux investisseurs que la quantité de contenus recommandés par l’algorithme de la plateforme va « plus que doubler ».

Instagram est sous le feu des critiques suite aux changements de la plateforme. Le fil d’actualité à la TikTok ne plaît pas à la majorité des utilisateurs et même aux célébrités. Kylie Jenner et Kim Kardashian ont même accusé Instagram d’avoir copié TikTok. Face à toutes ces critiques et ces plaintes, Mark Zuckerberg a finalement trouvé une solution, enfin à sa manière. Au lieu de faire marche arrière et de redonner à Instagram sa gloire d’antan, Mark Zuckerberg compte bien continuer dans la même direction, en pire même.

En effet, le PDG de Meta, la maison-mère de Facebook, n’a pas prévu de repenser sa stratégie pour améliorer Instagram. Il a plutôt prévu de continuer à s’inspirer de TikTok. Mark Zuckerberg a déclaré aux investisseurs que Meta va « plus que doubler » la quantité de contenus recommandés (photos et vidéos) par l’intelligence artificielle sur Instagram.

Plus de 30 % du fil d’actualité d’Instagram sera bientôt constitué de recommandations

En d’autres termes, vous allez voir encore plus souvent des publications de comptes auxquels vous n’êtes pas abonné et que vous ne suivez pas. Mais alors, quel est l’intérêt de cet algorithme ? Celui-ci sert surtout aux annonceurs qui pourront proposer de la publicité à davantage d’utilisateurs.

Mark Zuckerberg a précisé que, actuellement, environ 15 % du contenu sur le fil d’actualité d’Instagram est constitué de recommandations. D’ici la fin de 2023, plus de 30 % du contenu du fil d’actualité pourrait être composé de recommandations. C’est évidemment le contraire de ce que les utilisateurs demandent, mais leur avis ne semble pas être pris en compte, du moins pour le moment. D’ailleurs, Meta prépare aussi une refonte complète de Facebook pour ressembler davantage à TikTok.

Ce n’est donc pas la meilleure nouvelle pour les utilisateurs d’Instagram. La majorité des utilisateurs préfèrent voir les publications des comptes auxquels ils sont abonnés. Les recommandations permettent effectivement de découvrir de nouveaux comptes potentiellement intéressants, mais proposer trop de recommandations pourrait avoir des répercussions négatives sur la base d’utilisateurs d’Instagram.

