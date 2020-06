Instagram va revoir les règles de son algorithme contre la discrimination des personnes de couleur

Les mouvements sociaux très largement médiatisés ont un impact considérable sur les réseaux. C’est pourquoi depuis le nouveau mouvement « Black Lives Matter », Instagram comme d’autres entreprises a pris la décision d’adapter ses algorithmes afin que les publications des personnes noires ne passent pas inaperçues de peur d’être considérées comme discriminées.

HBO max a discrètement enlevé Autant en Emporte le Vent de son catalogue de streaming

C’est par la voix de son PDG Adam Mosseri qu’Instagram a pris les devants en affirmant qu’il allait lancer un audit de son algorithme pour les suggestions de posts, afin de mettre tout le monde sur un même pied d’égalité. Mosseri a annoncé que le réseau social va se focaliser sur plusieurs axes d’amélioration du service, notamment le harcèlement ou la vérification des comptes.

Les utilisateurs d’Instagram allant le plus souvent regarder leur flux d’actualité et le moteur de recherches, le réseau social va travailler à rendre les suggestions plus équitables. Il va également bientôt donner des informations concernant la manière de déclassement de certaines publications.

1/ We stand in solidarity with the Black community. But that’s not enough. Words are not enough. That’s why we’re committed to looking at the ways our policies, tools, and processes impact Black people and other underrepresented groups on Instagram.https://t.co/rVM3E0rFHA