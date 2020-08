iPhone : Un brevet pour le contrôle par gestes de la main, comme le Google Pixel 4

Crédits : Apple

Initié par LG sur son G8, de plus en plus de smartphones disposent de capteur ToF en face avant. Google utilise ce même type de capteur sur le Pixel 4 pour le contrôle du smartphone à distance en faisant des gestes au-dessus du smartphone posé à plat sur une table ou un bureau. Il pourrait bien faire son arrivée sur les appareils à la pomme.

Le ToF se confirme pour l’iPhone 12

Les capteurs ToF ou Time-of-Flight ont le vent en poupe. Ils font leur apparition sur la plupart des appareils haut de gamme de tous les fabricants. On peut en effet les retrouver dans les Samsung Galasy S20 ou sur l’iPad Pro. Leur but est de mesurer la distance qui sépare un objet du smartphone en utilisant la durée d’une lumière infrarouge pour atteindre l’objet et revenir au capteur.

Parmi les utilisations les plus courantes, on retrouve l’amélioration de l’autofocus et du bokeh, c’est à dire du flou en arrière-plan pour les portraits. Toutefois, ce n’est pas la seule utilisation qu’auront ces capteurs. Ils peuvent, comme la caméra True Depth, améliorer la sécurité pour le déverrouillage par reconnaissance faciale, ou encore permettre d’augmenter la précision pour les applications de réalité virtuelle ou augmentée.

Ici, c’est pour la reconnaissance des mouvements qu’Apple compte s’en servir. L’accueil avait été mitigé sur Google Pixel 4, mais Apple pourrait chercher à améliorer le système grâce aux fonctions de reconnaissance visuelle intégrées à son chipset. Des bruits de couloir persistants annoncent les capteurs ToF sur iPhone 12 depuis longtemps maintenant, fonctionnant de paire avec des capteurs photos hauts de gamme. Ce brevet semble confirmer leur arrivée pour le prochain smartphone à la pomme dont la sortie pourrait malheureusement être repoussée.

Source : PatentlyApple