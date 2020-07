Apple : les iPhone 12 auraient un capteur photo haut de gamme

Kuo mentionne dans son rapport que Largan, un fournisseur d’Apple, effectuera des livraisons pour les objectifs des caméras haut de gamme avec un retard de 4 à 6 semaines. Le fournisseur livrait des composants un peu plus tôt les années précédentes, mais il est possible que la pandémie actuelle soit responsable de ce retard.

Crédit : EverythingApplePro

Kuo ne mentionne pas le type d’objectif « haut de gamme » qui sera utilisé dans la prochaine série d’iPhone 12. Cependant, AppleInsider note qu’il a mentionné que la gamme iPhone 12 serait introduite avec une solution de lentilles 7P dans un rapport précédent. Une lentille 7P améliore grandement la qualité de l’image car elle augmente le taux de transmission de la lumière par rapport aux modèles précédents.

L’iPhone 12 serait capable de filmer jusqu’en 4K 240fps

Pour rappel, l’iPhone 11 Pro dispose d’un objectif 5P pour son capteur ultra grand angle et d’un objectif 6P pour les capteurs grand angle et téléobjectif. Il ne confirme pas si tous les capteurs seront équipés ou non avec une lentille 7P, mais si c’est le cas, cela devrait grandement améliorer la qualité de l’image lors de la prise de photos ou de vidéos.

Un lancement en fin d’année

La société californienne produira plusieurs modèles avec des tailles d’écran en automne, allant de 5,4 pouces à 6,1 pouces pour les iPhone 12 et 6.1 pouces à 6,7 pouces pour les iPhone Pro et Pro Max. Apple utiliserait cette année uniquement des dalles OLED, plutôt que de diviser les modèles entre OLED et LCD.

Apple : l’iPhone 12 pourrait être vendu sans chargeur

Selon les informations de Ross Young, spécialiste et fondateur d’une société de conseil pour les chaînes de production d’écrans, les modèles Pro se limiteraient à 60hz, contre les 120hz évoqués dans des rumeurs précédentes. Le rafraichissement 120hz serait introduit en 2021 selon l’intégralité des sources de Ross Young, aux côtés de la technologie LTPO qui permet de faire des économies d’énergie au niveau de l’écran.

Source : appleinsider