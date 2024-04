iRobot Roomba 697 : cet aspirateur robot est à moins de 190 €

Si vous avez envie de passer le relais du ménage à un robot, voici un investissement à ne pas rater. C’est actuellement chez Amazon que le iRobot Roomba 697 bénéficie d’une belle réduction de 40 % et passe ainsi à 189 € au lieu de 320 € mais attention cette offre est à durée limitée.

iRobot Roomba 697 : laissez lui la corvée du ménage

Pour vous assister et vous faire gagner du temps mais aussi économiser de l’énergie, ce robot aspirateur est parfait. Grâce à lui, vous n’aurez plus à passer votre aspirateur traineau, il vous suffira de dégager le sol le plus possible puis de lancer votre robot, il se chargera du reste. C’est le moment de le découvrir puisque chez Amazon il est à 189 € seulement.

Toutefois, avant de valider votre commande, voici plus de renseignements sur les caractéristiques techniques de ce produit. Ce iRobot Roomba 697 va débuter son action par scanner votre intérieur afin de connaître votre environnement ainsi que les obstacles à contourner. Ensuite, il se mettra à l’action en suivant bien évidemment vos instructions. Via l’application, vous pourrez sélectionner les zones à nettoyer, suivre son avancée mais aussi connaître son autonomie restante.

Sachez qu’il propose 3 phases de nettoyage pour une efficacité irréprochable avec en complément la présence de la technologie “Dirt Select” qui lui permettra de distinguer les zones les plus sales de votre logement. Si vous hésitez car vous avez des escaliers, pas de panique, la technologie “Cliff Detect” lui évitera une chute ou encore une collision avec des obstacles.

Toutefois, dans le doute, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.