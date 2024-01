Soldes électroménager 2024 : les offres immanquables de cet hiver 

En ce moment, il est possible de profiter de réductions sur une large sélection d’objets destinés à la maison. En effet, tout comme les téléviseurs ou les PC portables, les produits électroménagers sont à prix cassés pour les soldes d’hiver 2024. Actuellement, on trouve des promotions, sur les aspirateurs robots, les aspirateurs balais ou les robots de cuisine. De même, les machines à laver, les réfrigérateurs ou les lave-linges profitent de baisse de prix sur cette période. Découvrez notre sélection des meilleurs soldes pour le secteur de l’électroménager.

À lire aussi : notre top 10 des meilleures affaires de ces soldes 2024

Les meilleures offres électroménager des soldes d’hiver 2024

Aspirateur balai Dyson V8 à 299 €, au lieu de 399 €

Comme toujours, si vous cherchez un aspirateur balai, les produits Dyson sont parmi les meilleurs. Pour les soldes, le modèle V8 profite de 100 euros de promotion chez Darty. Ce dernier, possède un moteur d’une puissance de 110.000 tours/minute et en règle général, il n’y a rien à redire sur sa puissance d’aspiration. Sinon, il possède un bac de 0,57L pour les déchets. D’ailleurs, celui-ci est facile à enlever quand il est plein. Sinon, le fabricant annonce une autonomie d’environ 40 minutes pour ce produit. Dans l’ensemble, c’est un chiffre honorable pour un aspirateur balai. En bref, c’est un des meilleurs modèles de sa catégorie et avec son prix de 299 euros, ce Dyson V8 est un choix au très bon rapport qualité/prix.

Lave-vaisselle Electrolux GlassCare à 699 €, au lieu de 969 €

Si vous avez besoin d’un nouveau lave-vaisselle, alors ce modèle Electrolux est un des produits bénéficiant de la plus importante baisse de prix. En effet, il est disponible au tarif de 699 euros chez Boulanger. Il s’agit d’un modèle haut de gamme réputé pour être particulièrement silencieux (43 dB au maximum). Sinon, ses dimensions sont de 59.6 x 81.8 x 56 cm. D’autre part, il est possible de programmer les cycles de lavage sur 24 heures. Cela permet à la machine de fonctionner, en votre absence ou pendant les heures creuses. Enfin, après le cycle de lavage, la porte s’ouvre automatiquement pour permettre le séchage de la vaisselle. Pour finir, il dispose du label énergie A.

De’Longhi EC 221.B à 79,99 €, au lieu de 129,99 €

Avec les soldes d’hiver, la machine à café De’Longhi EC 221.B vient de voir son prix passé à moins de 100 euros chez Carrefour. De plus, avec un tarif de maintenant 79 euros, c’est un appareil au très bon rapport qualité/prix. Il est possible d’utiliser ce modèle directement avec du café moulu ou bien avec des dosettes ESE en papier. D’un autre côté, elle possède un réservoir de tout pile un litre et il est possible de faire couler deux expressos en même temps. Mais si vous préférez d’autres boissons, elle est également capable de réaliser des lattes, des cappuccinos ou des macchiatos. Pour conclure, on retrouve un système de commande sur le font de la machine. Ce dernier est très facile à appréhender.

Les autres bons plans des soldes d’hiver 2024

Les soldes ne concernent pas uniquement les objets destinés à notre maison. En effet, on trouve des promotions sur de nombreux produits de l’high tech. Actuellement, les prix des smartphones, tablettes et montres connectées sont en baisse. Pour faciliter vos recherches, nous avons regroupé dans cette section les meilleures offres disponibles pendant les soldes d’hiver 2024. Nous les avons organisés par objets et enseignes.

Les meilleurs bons plans par boutiques

Les meilleurs bons plans par catégories de produit