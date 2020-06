Jurassic Park : une scène phare du roman a été abandonnée par Spielberg

Le scénariste de Jurassic Park David Koepp a confié au micro du site CinemaBlend que Steven Spielberg avait décidé de ne pas tourner une des scènes qui avait pourtant été incluse dans le script. Découragé par les challenges techniques qu’elle représentait, le réalisateur a fait une croix sur ce passage palpitant du roman de Michael Crichton.

Alors que Spielberg présentait le story-board à David Koepp, celui-ci a tout simplement balayé cette scène du film, sans hésiter. « Il y avait une séquence avec la rivière et le T-Rex et les enfants. Mais il (Spielberg) a tourné la page et dit : « Oh, on ne va pas faire ça. » Ça a été coupé très tôt. », raconte Koepp.

Grant et les enfants pourchassés par un T-Rex

Dans cette scène du roman, Alan Grant et les enfants Lex et Tim tentent de rejoindre le Centre des visiteurs par la rivière. Ils se retrouvent alors sur un radeau, à traverser la jungle désormais peuplée de dinosaures libres. C’est alors qu’ils se retrouvent face à un T-Rex qui les poursuit dans la rivière. Cette scène s’annonçait donc plutôt palpitante, mais aussi pleine de contraintes pour la production. L’eau, le radeau, et le T-Rex, c’était trop. Selon David Koepp, c’est donc l’aspect technique qui a poussé Spielberg à abandonner cette scène.

« Il y avait tellement de challenges et de choses qui allaient être difficiles, et n’avaient pas encore été résolues technologiquement dans ce film. Que l’idée d’ajouter de l’eau à cela a fait M. Jaws… ça allait être assez dur. », explique le scénariste.

Avec ou sans cette scène de la rivière, Jurassic Park reste un chef-d’œuvre du film d’aventures. 27 ans après sa sortie, ses suites continuent d’attirer le public dans les salles obscures. Le dernier opus Jurassic Park Dominion prévu pour juin 2021 devrait nous offrir des images encore jamais vues dans la franchise. Cette fois, les dinosaures vont en effet avoir les pattes dans la neige. Le tournage interrompu par la pandémie, devrait reprendre le mois prochain en Grande-Bretagne.

