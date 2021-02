Justice League : Snyder dévoile une nouvelle scène exclusive avec Steppenwolf

Zack Snyder a publié une vidéo montrant les coulisses de son montage final de Justice League. Sur l’écran de son ordinateur, on peut voir une scène dans laquelle s’affrontent le super-vilain Steppenwolf et les Amazones.

Steppenwolf dans le Snyder Cut – Crédit : Warner Bros./DC Films

La vidéo n’est pas très claire, car le réalisateur ne veut visiblement pas trop en montrer. Mais on devine une scène très violente, bien plus brutale que la version originale de Joss Whedon. Snyder l’a promis, son Justice League n’aura rien à voir avec celui sorti en salles. On peut s’attendre notamment à beaucoup plus de violence, puisque le film devrait être interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis.

À quelques semaines seulement de la sortie du Snyder Cut, l’excitation des fans est à son comble. Pour les faire patienter, le réalisateur a promis de dévoiler ce dimanche 14 février une dernière bande-annonce officielle. La première avait fait sensation sur la toile, inspirant même de nombreux remakes de trailers.

Initialement, le Snyder Cut devait être découpé en quatre parties. Finalement, le réalisateur a décidé de conserver le format film. Il a annoncé il y a quelques semaines que sa version serait un long-métrage de 4 heures. Au total, le film comprendra deux heures et demie d’images jamais vues, ainsi que des scènes déjà montrées en salle. Mais aucune image tournée par Whedon n’a été conservée, a déclaré Snyder.

Snyder Cut : le début d’une nouvelle ère pour le DCEU ?

Ce Justice League est sans doute l’un des films les plus attendus de l’année. Si le succès est au rendez-vous, le Snyder Cut pourrait même donner naissance à des suites, a laissé sous-entendre Kevin Smith.

Avec cette version si longtemps réclamée par le public, Warner Bros. espère pouvoir donner un nouveau souffle au DCEU. Le studio prépare également un film The Flash, dans lequel Michael Keaton fera un mystérieux retour dans la peau de Batman. Mais avant cela, on découvrira un jeune Bruce Wayne incarné par Robert Pattinson dans The Batman, qui sortira en mars 2022.

Source : MOVIE WEB