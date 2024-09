Keynote Apple 2024 : quand et comment suivre la présentation de l’iPhone 16 ?

Vous attendez la sortie des nouveaux iPhone avec impatience et ne souhaitez pas rater une miette de leur présentation officielle ? Dans ce cas, on vous conseille fortement de suivre la keynote 2024, qui s’annonce riche en annonces ! En plus de présenter les iPhone 16, la marque à la pomme lèvera le voile sur iOS 18 et d’autres produits phares. On vous dit où et quand vous pourrez regarder la conférence en direct !

Demain soir, Apple dévoilera ses nouveaux produits à l’occasion de la keynote, une conférence que les fans de la marque attendent de pied ferme chaque année à la rentrée. Comme à l’accoutumée, les grandes stars de l’évènement seront bien entendu les iPhone 16. En plus d’introduire les successeurs des iPhone 15, la firme de Cupertino présentera également d’autres nouveautés, et pourrait même nous réserver quelques surprises. En attendant, voici tout ce que l’on sait sur la prochaine conférence, où Apple prévoit de faire la « lumière sur le futur ».

📅 Quand aura lieu la keynote d’Apple ?

La traditionnelle keynote de la rentrée aura lieu le 9 septembre 2024 à 19h (heure française). Il ne reste donc plus que quelques heures à patienter avant de pouvoir découvrir les iPhone 16, ainsi que d’autres produits emblématiques de la marque.

📺 Comment suivre l’évènement en direct ?

Trois possibilités s’offrent à vous pour suivre la keynote en direct :

Vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube officielle d’Apple , ou ici même (nous vous partageons la vidéo ci-dessous). Vous aurez la possibilité de revenir en arrière si vous avez manqué une partie du live.

, ou ici même (nous vous partageons la vidéo ci-dessous). Vous aurez la possibilité de revenir en arrière si vous avez manqué une partie du live. Apple diffusera également son évènement sur son site officiel .

. Il sera enfin possible de suivre la présentation depuis votre Apple TV. En effet, les possesseurs de la box TV de la marque se verront proposer le live de la conférence.

Ainsi que vous soyez chez vous ou à l’extérieur, vous pourrez regarder la présentation depuis votre TV, votre smartphone ou votre tablette, à condition de disposer d’une connexion Internet. Dans l’éventualité où vous ne pourriez pas suivre la présentation, vous pouvez compter sur nous pour vous résumer en temps réel les annonces importantes de la conférence.

🤩 Que nous réserve la présentation ?

Les iPhone 16

Bien évidemment, les iPhone 16 seront à l’honneur durant la conférence. Après des mois de spéculations, Apple lèvera enfin le voile sur sa nouvelle gamme. En attendant l’annonce officielle, les rumeurs autour des nouveaux téléphones de la firme, qui se sont multipliées ces derniers mois, nous permettent d’avoir une idée de ce à quoi il faut s’attendre avec cette nouvelle cuvée. Apple semble être partisan du proverbe « on ne change pas une équipe qui gagne », puisque comme l’année dernière, la gamme sera constituée de quatre modèles : iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max.

Concept d’iPhone 16 DR

Les versions Pro devraient profiter d’écrans plus grands, qui passeraient à 6,3 et 6,9 pouces, ainsi que de bordures encore plus fines, et de nouveaux coloris. Les modèles standard pourraient quant à eux disposer de capteurs photo arrière disposés à la verticale. Les modèles Pro profiteraient d’un capteur ultra grand-angle de 48 Mpx. Par ailleurs, tous les modèles devraient embarquer la puce A18 cette année. Les déclinaisons Pro seraient toutefois avantagées en profitant de plus de cœurs graphiques. La RAM des modèles standards pourraient quant à elle passer à 8 Go.

Les iPhone 16 profiteraient également d’un nouveau bouton Capture, qui changerait la façon de prendre des photos en offrant des possibilités de contrôle avancées, mais aussi de plus grosses batteries, d’une charge rapide jusqu’à 40 W en filaire et 20 W sans-fil, ou encore de la prise en charge du Wi-Fi 7. Pour plus de détails, on vous invite évidemment à consulter notre dossier, où nous avons réuni tout ce que nous savons à leur sujet.

iOS 18 avec Apple Intelligence

Apple entend bien rattraper son retard en proposant lui aussi des fonctionnalités d’IA, à l’instar de Google et Samsung. Annoncé lors de la WWDC en juin dernier, Apple Intelligence permettra à la marque d’entrer dans la course. Cette technologie se présente comme un système global conçu pour s’intégrer de manière transparente au téléphone. Ceci dans le but d’améliorer l’expérience des utilisateurs en leur suggérant une assistance personnalisée en fonction du contexte. Apple garantit qu’aucune donnée ne sera stockée sur les serveurs externes, afin de garantir leur confidentialité.

La marque s’est par ailleurs associée à OpenAI pour améliorer son assistant Siri. Grâce au support de ChatGPT, ce dernier se montrera plus efficace pour gérer les requêtes des utilisateurs, et les interactions gagneront en naturel. Il faudra toutefois attendre 2025 pour profiter du nouveau Siri.

Ces technologies seront introduites avec iOS 18, qui prévoit d’apporter en prime de nombreuses nouveautés :

Prise en charge du RCS

Plus de liberté en matière de personnalisation de l’écran d’accueil

Refonte de l’appli Photos

Arrivée d’un mode Gaming

Pleins d’autres fonctions que l’on vous propose de découvrir dans notre dossier dédié

Ces fonctions d’intelligence artificielle seront dans un premier temps disponibles sur les iPhone 16. Par ailleurs, seulement certains modèles antérieurs, les iPhone 15 Pro et Pro Max, seront également éligibles.

Il faut toutefois noter qu’Apple Intelligence sera indisponible au lancement des nouveaux smartphones en France et dans l’UE, notamment en raison de sa non-conformité avec les exigences du DMA. Les fonctions intelligentes seront en effet dans un premier temps réservées aux utilisateurs américains. Quoi qu’il en soit, la firme californienne devrait nous en apprendre davantage sur ces nouvelles fonctionnalités lors de la conférence, ainsi que sur leur date de déploiement dans le reste du monde.

L’Apple Watch Series 10

Comme l’année dernière, la marque devrait présenter ses nouvelles montres connectées aux côtés de ses nouveaux iPhone. Sans s’écarter du design de leurs prédécesseurs, les Apple Watch Series 10 seraient plus fines et pourraient profiter d’un écran plus économe en énergie, notamment grâce à la technologie LTPO. On retrouverait également un processeur plus performant, ainsi qu’un nouveau mécanisme de fixation du bracelet, qui pourrait permettre l’intégration d’une plus grosse batterie, afin d’atteindre de nouveaux sommets en matière d’autonomie. Toutefois, des fonctionnalités attendues comme la détection de la pression artérielle et de l’apnée du sommeil ne seraient pas au rendez-vous sur cette version.

Apple Watch Series 9

Parmi les autres propositions, on devrait également retrouver l’Apple Watch Ultra 3, qui ne connaîtrait pas beaucoup de changements, ainsi qu’une nouvelle Apple Watch SE 3, pour les budgets les plus modestes. Afin de rendre sa montre plus accessible, Apple pourrait lui octroyer un boîtier en plastique, en lieu et place de l’aluminium.

Ces montres s’accompagneront bien évidemment d’un nouveau système d’exploitation, watchOS 11. Dévoilé à la WWDC 2024, ce dernier apportera une floppée de nouvelles fonctionnalités, à l’instar de la traduction instantanée, de fonctions de suivi plus poussées pour la santé et le sport, ou encore de plus d’options de personnalisation grâce à de nouvelles Watch Faces.

Le lancement d’une nouvelle gamme d’écouteurs ?

Il se murmure que les AirPods 4 pourraient également être présentés durant cette conférence. Pour rappel, la prochaine génération d’écouteurs de la marque à la pomme se déclinerait en deux versions : une version Lite sans ANC, et une version standard. Les modèles pourraient profiter d’une meilleure autonomie, ainsi que de fonctionnalité d’aide auditive.

Qui sait quelles autres surprises nous réserve Apple lors de sa keynote ? Rendez-vous le 9 septembre pour le savoir !