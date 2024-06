iPhone 15 et 15 Plus : voici pourquoi Apple Intelligence ne sera pas disponible

Apple Intelligence permettra de faciliter la vie des utilisateurs. Mais le système d’IA sera uniquement disponible sur les iPhone 15 Pro et les modèles ultérieurs. Les autres téléphones comme les iPhone 15 standard et Plus n’ont pas assez de RAM pour assumer ses fonctionnalités.

© Tom’s Guide

Apple Intelligence a été officialisé lors de l’édition 2024 de la WWDC. Génération et édition d’images, assistance rédactionnelle, rappels… Ce nouveau système d’IA va s’imbriquer dans iOS 18 pour vous aider dans vos tâches quotidiennes. Le potentiel est là mais tout le monde ne pourra pas en profiter. Seuls les smartphones les plus récents seront éligibles à Apple Intelligence. En l’occurrence, les iPhone 15 Pro et Pro Max ainsi que les futurs iPhone 16 seront compatibles.

En revanche, le système ne sera pas intégré sur les iPhone 15 et 15 Plus. Dans sa newsletter “Power On”, Mark Gurman explique pourquoi ces deux modèles ne participeront pas à la fête. “Le géant de la technologie a déterminé en interne il y a quelques mois que 8 Go [de RAM, ndlr] était le minimum nécessaire pour exécuter Apple Intelligence”, détaille l’expert, toujours bien informé sur la firme à la pomme.

Apple Intelligence nécessite au moins 8 Go de RAM

Pour mémoire, les iPhone 15 et 15 Plus sont propulsés “seulement” par 6 Go de RAM, ce qui les exclut de facto. Pour assumer les tâches de l’IA, les iPhone 16 standard et Plus devraient ainsi être équipés de 8 Go de mémoire vive, indique Mark Gurman. Si l’information se vérifie, toute la nouvelle gamme sera donc éligible. Un choix logique, le constructeur voulant forcément faire d’Apple Intelligence un argument de vente.

Reste à voir si Apple finira à terme par intégrer son système d’IA dans les iPhone plus anciens malgré leur manque de RAM. Nous n’en sommes toutefois pas encore là, le fabricant tentant déjà d’intégrer Apple Intelligence sur le marché européen. Le constructeur se débat notamment avec le Digital Markets Act qui bloque le déploiement.

“En raison des incertitudes réglementaires engendrées par la loi sur les marchés numériques, nous ne pensons pas être en mesure de déployer trois fonctionnalités (iPhone Mirroring, améliorations du partage d’écran SharePlay et Apple Intelligence) auprès de nos utilisateurs de l’UE cette année”, explique Apple dans un communiqué.