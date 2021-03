Kia présente l’EV6, le premier véhicule électrique basé sur sa nouvelle plateforme E-GMP

Kia prévoit de lancer sept modèles entièrement électriques d’ici 2026, et l’EV6 est le premier modèle de la gamme prévue uniquement pour les véhicules électriques, a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Kia EV6 – Crédit : Kia

On peut remarquer que la voiture a une ligne de toit élégante, semblable à un coupé, avec un aileron arrière intégré à l’arrière. Les phares avant angulaires viennent rencontrer le capot incurvé, offrant une apparence dynamique à la voiture. Le véhicule a la forme d’un crossover et une page dédiée sur le site de Kia UK mentionne que le design est dérivé du concept Imagine 2019. Récemment, nous également avions pu voir des photos volées d’un prototype du crossover électrique Kia CV, qui ressemble beaucoup à l’EV6.

D’après l’analyste Ming-chi Kuo de TF Securities, Apple pourrait également utiliser la plateforme E-GMP de Hyundai sur son Apple Car, ou projet Titan. Néanmoins, Hyundai et Kia ont récemment confirmé la fin des discussions avec Apple sur l’Apple Car, sans précisé si celles-ci pouvaient ou non reprendre un jour.

Quelles caractéristiques techniques pour l’EV6 de Kia ?

Étant donné que l’EV6 utilise la plateforme E-GMP déjà dévoilée, qu’elle partagera avec la Hyundai Ioniq 5 et un Genesis EV qui n’a pas encore été dévoilé, nous en savons beaucoup sur ses caractéristiques potentielles. En effet, le modèle de base de l’EV6 sera probablement équipé d’un seul moteur et d’une traction arrière, tandis qu’une configuration à deux moteurs et à traction intégrale serait optionnelle.

Côté puissance, la plateforme E-GMP permet d’obtenir une puissance d’environ 600 chevaux et permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. On sait également que tous les véhicules électriques basés sur l’E-GMP offriront une autonomie de 500 km ou plus. On s’attend également à ce que ces nouvelles voitures Kia puissent se recharger entre elles. Pour la recharge il faudrait environ 18 minutes pour recharger la batterie de 10 à 80 %, soit autant que pour la Ioniq 5. Une vidéo de Kia en dévoile un peu plus sur le design de son futur EV6, qui devrait être commercialisé en 2022.

Source : Kia