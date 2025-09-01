La 5G+ débarque chez Free : tout savoir sur cette nouveauté

Crédit : Rawpixel.com / Freepik

Free passe à la vitesse supérieure avec la 5G+

Free vient de franchir une nouvelle étape dans le déploiement de son réseau mobile. L’opérateur a activé automatiquement la 5G SA, aussi appelée 5G+, pour ses abonnés disposant d’un smartphone compatible. Cette évolution change en profondeur l’expérience des utilisateurs en offrant plus de vitesse, une meilleure stabilité et de nouvelles fonctionnalités.

Qu’est-ce que la 5G+ ?

La 5G+ est une version améliorée de la 5G. Contrairement à la 5G classique qui utilisait encore une partie du réseau 4G, elle fonctionne avec ses propres infrastructures. Elle exploite la bande des 3,5 GHz, ce qui permet d’obtenir plus de vitesse et une connexion plus stable, même dans les lieux très fréquentés.

Avec cette technologie, les appels passent en VoNR (Voice over New Radio). En clair, vos conversations ne coupent plus votre connexion internet. Vous pouvez téléphoner tout en regardant une vidéo, en téléchargeant ou en partageant des fichiers, sans perte de vitesse. C’est un vrai confort, là où la 5G standard basculait encore en 4G lors d’un appel.

La 5G+ améliore aussi la protection des données. Les identifiants de votre carte SIM sont chiffrés et le téléphone comme le réseau vérifient leurs identités mutuellement. Ce système rend l’interception des communications beaucoup plus difficile, un point essentiel à l’heure où les cyberattaques se multiplient.

Free en avance sur ses concurrents

Free est le premier opérateur français à activer la 5G+ pour l’ensemble de ses clients équipés. Plus de 150 modèles de smartphones sont déjà compatibles et bénéficient de cette mise à jour automatique, sans que l’utilisateur ait à faire quoi que ce soit. Une stratégie discrète, mais qui place Free devant ses rivaux.

Orange a bien commencé à déployer la 5G+ en juin, notamment pour iPhone. Bouygues propose la technologie, mais uniquement avec certains forfaits haut de gamme. SFR, pour l’instant, n’a pas communiqué sur le sujet.

Il reste cependant une nuance importante : avoir un smartphone compatible ne signifie pas être connecté en 5G+ partout. Tout dépend des antennes déployées dans votre région. Mais dans les zones couvertes, l’expérience est nettement supérieure, surtout dans les lieux où le réseau est souvent saturé, comme les gares et les stades.

Source : Clubic