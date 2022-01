La GameCube aurait du avoir son jeu Kirby, la preuve en vidéo

Les fans du petit bonhomme rose le savent bien, les jeux vidéo sur Kirby ne sont pas légion. Après l’annonce de Kirby et le Monde Oublié, de nouvelles images d’un obscur projet Kirby sur GameCube font le bonheur des fidèles de la petite puffball volante.

GameCube et Kirby © Unsplash, Tom’s Guide

La GameCube aura eu son lot d’excellents jeux, mais de tous, il n’y en aura pas eu beaucoup autour de Kirby. En réalité, un seul jeu Kirby a vu le jour sur la console cubique de Big N : le jeu de course multijoueur Kirby Air Ride, sorti en 2003, qui n’est pas si mal noté que ça sur Metacritic avec une note de 83 / 100. Toutefois, les fans de Nintendo, de Kirby et du jeu vidéo au sens large le savent bien, de nombreux projets ne seront jamais sortis de leur phase de développement.

C’est le cas de cet obscur jeu Kirby sur GameCube qui refait surface aujourd’hui dans une nouvelle vidéo tirée des enregistrements du stand de Nintendo à l’E3 en 2005. La vidéo ne dure que 8 secondes, mais c’est le meilleur aperçu que l’on a à ce jour de cette aventure Kirby totalement oubliée.

Une vidéo des cartons de Nintendo qui attendait patiemment de se retrouver sur YouTube

Sur environ huit secondes de vidéo, nous voyons Kirby se battre avec un ennemi dans ce qui semble être un mini-jeu de plate-forme en 2.5D. On y voit le pont du dirigeable Halberd de Meta Knight, ainsi que le roi Dedede aux commandes d’une sorte robot de combat géant. Ce n’est pas grand-chose, mais comparé à la poignée d’images fixes et de puces que les fans avaient réussi à trouver pour ce projet auparavant, c’est déjà pas mal.

Ce qui est assez étonnant, c’est qu’on retrouve une musique de Kirby’s Adventure Wii, sorti six ans plus tard, le 24 octobre 2011. On retrouve également d’autres éléments aperçus au sein d’une poignée d’autres jeux, comme le design du Halberd, tel qu’il est dans Super Smash Bros. Brawl sorti en 2008 (le gigantesque vaisseau volant des Méta-minnions que l’on voit par exemple dans Kirby’s Fun Pak).

Rappelons que Kirby et le monde oublié sortira le 25 mars sur Nintendo Switch, avec des graphismes forts sympathiques.