Nintendo coupe l’accès au Web pour la Wii U et la 3DS, bien plus tôt que prévu

Nintendo a pris de court certains propriétaires de Wii U et de 3DS en supprimant la possibilité pour ces consoles de se connecter au Web. Cette mesure intervient alors que le géant japonais du jeu vidéo avait annoncé en octobre qu’il mettrait fin à tous les services en ligne pour ces appareils en avril 2024.

Nintendo anticipe la fin du Web pour la Wii U et la 3DS

Nintendo a ainsi devancé le calendrier qu’il avait lui-même fixé, et qui prévoyait de maintenir le jeu et la communication en ligne jusqu’à cette date. Selon Engadget, qui rapporte l’information, cette décision ferait partie des plans de Nintendo de procéder à un arrêt progressif de ses anciennes consoles, qui ont été remplacées par la Nintendo Switch.

Toutefois, tous les joueurs de Wii U et de 3DS ne sont pas encore concernés par cet arrêt prématuré. Il semble que Nintendo ait commencé par certains pays ou certaines régions, sans donner de détails sur les critères de sélection.

Nintendo avait déjà fermé les magasins 3DS et Wii U en mars dernier, empêchant les joueurs d’acheter de nouveaux jeux ou du contenu additionnel pour ces consoles. Les fonctionnalités de jeu et de communication en ligne seront quant à elles désactivées pour la New Nintendo 3DS, la New Nintendo 3DS XL, la New Nintendo 2DS XL, la Nintendo 3DS, la Nintendo 3DS XL, la Nintendo 2DS, la Wii U Deluxe et la Wii U Basic.

Nintendo a toutefois assuré qu’il continuerait à proposer des téléchargements de mises à jour logicielles ainsi que la possibilité de télécharger à nouveau les logiciels et le contenu achetés, mais pendant un temps seulement. Les joueurs pourront donc continuer à profiter de leurs jeux hors ligne, mais ils ne pourront plus accéder aux modes multijoueurs ou aux services en ligne, comme le Miiverse ou le Nintendo Network.