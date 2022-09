La manette Xbox rouge sans fil est à seulement 45 €

Chez Amazon et chez Cdiscount, la manette Xbox rouge passe à 45 € au lieu de 59,99 €.

Si vous avez un coup de cœur pour la manette Xbox Pulse Red, c’est le moment de craquer. En effet, chez Amazon et chez Cdiscount, elle bénéficie d’une belle remise de 25 % et passe donc de 59,99 € à 45 €. Attention, l’offre est certainement à durée limitée.

Manette Xbox rouge sans fil > 45 € chez Amazon

Manette Xbox rouge sans fil > 45 € chez Cdiscount

La manette Xbox Pulse Red voit son prix chuter de 25 %

C’est une très belle offre proposée actuellement chez Amazon et Cdiscount concernant la manette sans fil Pulse Red pour Xbox. Affichée habituellement à presque 60 €, elle est actuellement à 45,02 € très précisément. Une offre à ne pas rater si vous avez besoin d’une seconde manette pour jouer entre amis ou en famille.

Concernant la manette en question, elle est équipée d’une surface antidérapante sur les gâchettes et sur l’arrière de la manette. Elle possède également une croix directionnelle qui vous permettra une meilleure prise en main. La présence du bouton « share » vous permettra également de basculer vos parties sur vos différents appareils dont les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 ainsi que les appareils sous Android.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre guide sur la Xbox Series X/S.