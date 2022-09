La Petite Sirène : la bande-annonce du film inondée de commentaires racistes

La bande-annonce du film La Petite Sirène, qui mettra en vedette Halle Bailey, fait l’objet de commentaires puants et racistes sur YouTube. La section des commentaires de la version française de la bande-annonce a dû être fermée par Disney, quatre jours après sa publication.

La Petite Sirène (2023) © Disney

Des centaines de commentaires racistes pullulent sur la bande-annonce officielle et en VO du remake en direct de La Petite Sirène. Disney avait publié cette bande-annonce lors de l’Expo D23 2022, avec Halle Bailey dans le rôle d’Ariel chantant un couplet de la chanson originale du film Part of Your World.

Des commentaires puants

Si certains commentaires critiquent raisonnablement la bande-annonce (en évoquant l’éclairage trop tamisé ou le manque de couleurs vives), beaucoup d’autres attaquent l’apparence de Bailey et dénigrent le concept même d’une sirène à la peau sombre, en utilisant un langage ouvertement raciste.

En réponse, les fans de Disney ont tenté de noyer ces commentaires avec des memes et des références à la culture pop, se moquant des critiques. L’actrice originale d’Ariel, Jodi Benson, a récemment félicité Bailey pour sa performance. Le producteur de Spider-Man: Into the Spider-Verse, Chris Miller, a également souligné l’idiotie de ces commentaires racistes avec un sarcasme mordant.

Au moment d’écrire ces lignes, l’extension Chrome Return YouTube Dislike — conçue pour montrer aux téléspectateurs une estimation des likes négatifs d’une vidéo — en dénombre plus de 1,5 million.

L’extension, qui fait une estimation basée sur les données de ses utilisateurs, n’est pas forcément exacte. En revanche, la section des commentaires de la bande-annonce est remplie de commentaires racistes de personnes mécontentes que Disney ait choisi cette actrice pour incarner le personnage emblématique. Une histoire qui nous rappelle celle de l’actrice Moses Ingram, qui avait subi des messages racistes et des menaces de mort pour sa prestation dans Obi-Wan Kenobi.

La section des commentaires de la bande-annonce française a été désactivée. Les commentaires de la bande-annonce en VO n’ont pas bougé. Le film La Petite Sirène est attendu le 24 mai 2023 au cinéma. Voici les deux bandes-annonces ci-dessous.