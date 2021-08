La plus ancienne fabrique de monnaie a été découverte en Chine

Des archéologues ont découvert la plus ancienne fabrique de monnaie au monde. Elle se trouve en Chine, et plus précisément dans la province du Henan. Cette fonderie fabriquait des pièces en métal qui sont parmi les premiers exemples de monnaie que nous connaissons.

En Chine, des archéologues ont découvert une vielle fonderie pas comme les autres dans la province du Henan. Elle ne servait pas seulement à fabriquer des outils, des ornements et diverses pièces détachées, mais aussi de l’argent. Il s’agit effectivement de la plus ancienne fabrique de monnaie au monde que nous avons découvert jusqu’à présent. Selon les archéologues, elle remonte entre 640 et 550 avant notre ère.

Les pièces de monnaie qui étaient fabriquées dans cette fabrique en Chine – Crédit : H. Zhao et al., 2021 / Antiquity

Encore plus surprenant, cette ancienne fabrique de monnaie chinoise ne produisait pas des pièces rondes comme celles que l’on connaît. En effet, ces pièces ont une forme particulièrement irrégulière. Elles ressemblent davantage à des bêches de jardin qu’à des pièces de monnaie traditionnelles. D’ailleurs, d’autres chercheurs ont découvert des virus de 15 000 ans congelés dans un glacier du plateau tibétain en Chine.

Les pièces de monnaie n’étaient pas rondes, mais en forme de bêche de jardin

Cette découverte de la fabrique de monnaie en Chine est d’autant plus importante qu’elle nous permet d’en apprendre davantage sur l’origine des pièces de monnaie qui ont changé le cours de l’histoire. Dans leur étude, les archéologues expliquent que « la disponibilité de la monnaie a considérablement remodelé les institutions économiques et sociales, à la fois matériellement et idéologiquement ». Les pièces de monnaie ont « fourni aux sociétés humaines de nouvelles façons d’évaluer la richesse, le prestige et le pouvoir ».

L’ancienne fonderie que les archéologues viennent de découvrir en Chine se trouve dans la commune rurale de Guanzhuang. À l’époque, cette commune jouait un rôle important dans le pays puisqu’il s’agissait d’un centre administratif important de l’État de Zheng. Cette ville existait en 800 avant notre ère environ. Les habitants avaient la réputation d’utiliser des pièces de monnaie en forme de bêche.

En plus des pièces de monnaie, les archéologues ont découvert de nombreux objets qui étaient fabriqués par la fonderie. Ils ont notamment trouvé plus de 6 000 moules en argile qui étaient utilisés pour produire différents artefacts en bronze tels que des récipients, des instruments de musique, des ornements, des armes, etc. Enfin, les archéologues ont déterminé que la fonderie a commencé à être utilisée vers 770 avant notre ère. Cependant, les pièces de monnaie n’ont été produites qu’en 640 avant notre ère.

Source : Gizmodo