La série The Last of Us partage sa date de sortie

La diffusion de The Last of Us se précise ! HBO a dévoilé, possiblement par erreur, la date de sortie de cette adaptation télévisée de la célèbre franchise vidéoludique de Naughty Dog.

The Last of Us se dévoile – Crédit : HBO/Naughty Dog

Sony compte bien faire fructifier ses franchises majeures. Après Uncharted au cinéma, place à la série The Last of Us dont la première bande-annonce est prometteuse. L’occasion de retrouver le duo formé par Ellie et Joel lors d’une intrigue située entre les deux jeux.

Mais alors que l’adaptation télévisée par HBO se fait attendre, une première date se présente à nous. Une fuite à prendre avec des pincettes mais qui ne semble pas invraisemblable.

À lire > The Last of Us : casting, bande-annonce, scénario, liens avec le jeu, que faut-il attendre de la série HBO ?

The Last of Us débute sa diffusion à partir du…

© capture d’écran/bleedingcool

Si l’on en croit cette capture d’écran réalisée sur HBO Max, The Last of Us débute sa diffusion à partir du 15 janvier 2023, un dimanche. Cette date reste à prendre avec des pincettes mais n’a rien d’impossible. Les rumeurs parlaient déjà d’une sortie en début d’année prochaine.

Reste à savoir qui s’occupera de la diffusion française mais on imagine qu’à nouveau, OCS profitera de cette série HBO. De quoi permettre aux abonnés de suivre l’intrigue en même temps qu’aux USA pour ne pas se faire spoiler !

Dans cette adaptation, Pedro Pascal incarne Joel. Les fans de Star Wars ont notamment aperçu l’acteur en tant que Din Djarin dans The Mandalorian dont la saison 3 approche également. Une série Disney+ se déroulant dans l’univers Star Wars. Bella Ramsey, révélée par Game of Thrones, incarne Ellie.

La série se déroule entre les deux jeux

Basée sur les jeux de Naughty Dog, la série The Last of Us se déroule entre les deux épisodes. La promesse d’en apprendre plus sur Joel et Ellie, un duo qui traverse les USA près de 20 ans après l’effondrement de la civilisation. Un voyage brutal pendant lequel nos héros croisent des survivants aussi dangereux que les infectés.

Source : Bleedingcool