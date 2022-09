The Last of Us : HBO dévoile une nouvelle bande-annonce de sa série

The Last of Us s’offre une nouvelle bande-annonce impressionnante. HBO n’a pas encore dévoilé la date de sortie, mais la série adaptée du jeu vidéo à succès de Naughty Dog met déjà la barre très haut.

HBO a enfin dévoilé la première véritable bande-annonce de The Last of Us. La série adaptée du célèbre jeu vidéo à succès de Naughty Dog met la barre très haut avec cette bande-annonce impressionnante. Elle nous plonge dans l’univers de The Last of Us et notamment dans la zone de quarantaine de Boston. Les fans de la franchise ont sûrement reconnu les briques rouges de la rue que l’on voit dès les premières secondes de la vidéo.

La série The Last of Us © HBO

Après un premier teaser d’une trentaine de secondes partagé le mois dernier, cette nouvelle bande-annonce de presque 2 minutes est une véritable immersion angoissante dans le monde post-apocalyptique des jeux.

La bande-annonce de The Last of Us nous montre Joel, Ellie et Tess

Créée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann qui n’est autre que le coprésident de Naughty Dog, The Last of Us est attendue pour début 2023 sur HBO Max. Nous ne connaissons cependant pas encore sa date de sortie précise. La bande-annonce que vous pouvez retrouver ci-dessous nous montre Joel interprété par Pedro Pascal, Ellie jouée par Bella Ramsay et Tess campée par Anna Torv.

On peut déjà voir dans la bande-annonce que la série tient sa promesse de rester fidèle aux jeux vidéo. L’actrice Bella Ramsay avait d’ailleurs déjà révélé que : « je pense que les gens vont adorer l’adaptation. Je sais qu’il y avait des gens qui s’inquiétaient, bien sûr… Quand quelque chose est si précieux pour vous en tant que spectateur — en tant que joueur — bien sûr, vous allez vous inquiéter de l’adaptation ».

Depuis la sortie du premier opus en 2013, la franchise The Last of Us a toujours rencontré un énorme succès auprès des joueurs. D’ailleurs, le remake du jeu de 2013 est disponible depuis quelques semaines sur PS5. Les fans ont donc des attentes très élevées pour la série HBO.

En ce qui concerne le synopsis de la série, The Last of Us suivra les aventures de Joel qui croisera le chemin d’Ellie. Les deux personnages stars de la franchise devront survivre ensemble et mettre leur humanité à rude épreuve pour s’en sortir.

