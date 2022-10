La sonde Lucy de la NASA a capturé cette image magnifique de la Terre￼

L’année dernière, la sonde Lucy de la NASA a décollé de la Terre en direction de l’orbite de Jupiter. Elle se dirige actuellement vers les astéroïdes troyens de Jupiter qu’elle a pour objectif d’étudier. Sur son chemin, elle profite d’une vue extraordinaire sur notre Système solaire. Alors qu’elle passait devant la Terre le 13 octobre, Lucy a capturé cette image magnifique de la Terre que vous pouvez voir ci-dessous.

La Terre prise par la sonde Lucy © NASA/Goddard/SwRI

Sur l’image grand format partagée par la NASA, vous pouvez aussi apercevoir la Lune. La sonde spatiale a capturé cette photo alors qu’elle se situait à 1,4 million de kilomètres de distance de la Terre.

La sonde Lucy se rapproche de la Terre pour mieux se propulser vers Jupiter

Pour s’approcher de Jupiter, Lucy doit réaliser trois assistances gravitationnelles terrestres. Elle profite effectivement de la gravité terrestre afin d’augmenter sa vitesse pour atteindre les astéroïdes troyens. Elle vient de réaliser la première assistance gravitationnelle au cours du mois d’octobre, ce qui lui a permis de prendre ces images. Son voyage durera 12 ans au total.

Comme la NASA l’a expliqué, l’image de la Terre et de la Lune a été prise à l’aide du système T2CAM (Terminal Tracking Camera) qui équipe la sonde spatiale. Ce système est composé de deux caméras identiques qui surveilleront les astéroïdes que Lucy rencontrera pendant son trajet. Selon l’agence spatiale américaine, « au cours de son voyage de 12 ans, Lucy survolera un nombre record d’astéroïdes et étudiera leur diversité, à la recherche d’indices pour mieux comprendre la formation du système solaire ».

Pour le moment, Lucy n’a terminé que la première année de son voyage spatial. Il faudra donc encore patienter avant de découvrir les astéroïdes troyens de Jupiter. D’ailleurs, l’astéroïde qui est passé le plus proche de la Terre en 2022 était finalement un déchet de la NASA et plus spécifiquement un booster de la mission Lucy. Il avait servi à propulser la sonde spatiale dans l’espace l’année dernière.

Source : Digital Trends