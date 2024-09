La sortie de Copilot 2 est imminente, vers une pluie de nouveautés IA sur Windows 11 ?

Crédit : Microsoft

La sortie de Copilot 2 serait-elle imminente ? Microsoft organise un événement spécial dédié à son chatbot à la fin du mois. Cette conférence sera axé sur « la prochaine phase d’innovation Copilot ». On le sait, Copilot va bouleverser le fonctionnement du menu Démarrer dans Windows 11. Mais ici point de nouvelles fonctionnalités pour Windows 11, puisqu’il s’agit surtout d’un exercice de rebranding pour Microsoft.

De plus cette “deuxième vague” d’innovations pour Copilot est surtout destinée entreprises. En effet, l’événement sera organisé sur LinkedIn et se concentrera sur l’aspect commercial des offres Copilot de Microsoft.

Le nom de Copilot va changer dans la suite Microsoft 365

Satya Nadella, PDG de Microsoft, et Jared Spataro, vice-président de AI at work, animeront cet événement Copilot « Wave 2 » le 16 septembre. Que pourrait recouvrir concrètement cette conférence ? The Verge révèle que « Copilot in Word » sera renommé « Microsoft 365 Copilot in Word ». Le très long à prononcer « Microsoft Copilot for Microsoft 365 » sera quant à lui rebaptisé « Microsoft 365 Copilot », tout simplement.

Mais ce n’est pas tout. Microsoft devrait à cette occasion révéler de nouvelles fonctionnalités de Copilot dans Microsoft 365. Celles-ci permettront d’inciter davantage d’entreprises à souscrire au tarif salé de 28,10 € par mois et par utilisateur, en s’engageant à un abonnement annuel.

Difficile de croire à un succès foudroyant pour cette offre au prix très élevé actuellement. Avec de nouvelles fonctionnalités, peut-être que les entreprises seront davantage convaincues. En effet, Microsoft a débloqué de nouvelles fonctionnalités de Copilot AI dans ses applications Office pour les entreprises au début de l’année, mais depuis plus rien.

Au passage, de nouvelles fonctionnalités pourraient être annoncées pour Copilot Pro, l’abonnement grand public de Microsoft pour son chatbot. Cet abonnement mensuel de 22 euros offre notamment les services de Copilot dans Word, mais peu de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées depuis son lancement en début d’année. Microsoft a même supprimé une fonction GPT Builder de Copilot Pro en juin.