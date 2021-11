Le tout nouveau Whatsapp pour Windows et macOS est disponible en version bêta

L’application de bureau de WhatsApp Beta est désormais disponible pour les utilisateurs de Windows. Avec une application Windows dédiée, il n’est plus nécessaire de passer par des navigateurs tels que Google chrome, Microsoft Edge, Firefox ou autres. La configuration système requise pour exécuter l’application est un processeur basé sur une architecture x64 et Windows 10 versions 14316.0 ou supérieure.

Capture d’écran du lien de téléchargement de WhatsApp Beta UWP – Crédits : Microsoft Store

La version bêta de l’application de bureau de WhatsApp est basée sur la plate-forme Windows universelle (UWP). L’UWP utilise des fonctions multi-appareils pour permettre aux utilisateurs d’obtenir des notifications sur le bureau même si leurs téléphones ne sont pas connectés à Internet. De plus, les notifications fonctionnent si l’application est fermée. Le WhatsApp UWP pourra être également utilisé sur Xbox et ne prendra pas plus d’une seconde pour démarrer.

Une version bêta prometteuse

Comme l’application est toujours en version bêta, attendez-vous à quelques problèmes et bugs au stade initial. Il manque aussi certaines fonctionnalités pour le moment. Vous ne pouvez pas voir les statuts, utiliser des autocollants ou envoyer des messages vocaux dans la version bêta actuelle.

A lire aussi > WhatsApp : comment transférer gratuitement vos conversations d’un iPhone vers Android ?

Mais ceci n’est qu’une étape de développement de l’application. Après ces balbutiements, de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques ne vont pas tarder à faire surface, d’après les rumeurs. Déjà l’application possède une fonction dessin particulièrement utile pour les appareils avec écrans tactiles. Et la dépendance vis-à-vis du smartphone est, elle, vouée à totalement disparaitre.

Capture d’écran de la fonction dessin du Whatsapp Beta UWP – Crédits : Aggiornamenti Lumia

Si vous êtes intéressé pour faire partie des premiers utilisateurs, cliquez sur ce lien. Il vous dirigera sur la page de Microsoft Store contenant l’accès au téléchargement. Installez, suivez les instructions et le tour est joué!

A voir aussi > WhatsApp : une application native pour iPad serait en préparation

Source : ghacks