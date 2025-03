Le casting du film Avengers: Doomsday est juste incroyable

Ça y est, Marvel a dévoilé dans une vidéo de plus de 5 heures la majorité du casting du prochain film Avengers, et il y a du lourd !

Ce qui est sûr, c’est que les deux prochains films Avengers font couler pas mal d’encre. Il faut dire que les fans s’inquiètent de savoir ce qui les attend, et notamment quels seront les héros et vilains qui feront une apparition.

Après l’annonce étrange de l’apparition de Robert Downey Jr., mais pas en tant qu’Iron Man, les fans attendent beaucoup des deux prochaines productions des frères Russo. Il faut dire que le MCU a connu une phase plutôt compliquée…

Que sait-on du casting de Avengers: Doomsday ?

Le cinquième film des Avengers, nommé Avengers: Doomsday est prévu pour 2026, il va donc falloir commencer à filmer bientôt et pour cela le casting est forcément déjà connu en interne.

Afin de dévoiler cette information au public, Marvel a décidé de publier une vidéo sur YouTube. Mais pas juste une petite présentation de quelques minutes, non non une vidéo de plus de 5 heures !

Si vous n’avez pas le courage d’attendre, nous allons vous dévoiler les informations les plus importantes.

Tout d’abord sont prévus les personnages issus des Avengers passés ainsi que de X-Men, Black Panther: Wakanda Forever, Black Widow, ainsi que des prochains films Marvel sur les 4 fantastiques et Thunderbolts.

Personnages issus des Avengers originaux

Thor (Chris Hemsworth)

Loki (Tom Hiddleston)

Ant-Man (Paul Rudd)

Personnages issus du film Les Quatre Fantastiques : Premiers pas

Mr Fantastique (Pedro Pascal)

La femme invisible (Vanessa Kirby)

La Torche humaine (Joseph Quinn)

La Chose (Ebon Moss-Bachrach)

Personnages issus de l’univers des X-Men

Charles Xavier (Patrick Stewart)

Cyclope (James Marsden)

Mystique (Rebecca Romijn)

Diablo (Alan Cumming)

Magneto (Ian McKellen)

Le Fauve (Kelsey Grammer)

Gambit (Channing Tatum)

Personnages issus de l’univers de Thunderbolts, Captain America, Black Widow et Falcon et le Soldat de l’hiver

Captain America (Anthony Mackie)

Black Widow (Florence Pugh)

David Harbour (Red Guardian)

Le Fantôme (Hannah John-Kamen)

Sentry (Lewis Pullman)

Falcon (Danny Ramirez)

John Walker (Wyatt Russell)

Bucky Barnes (Sebastian Stan)

Personnages issus de l’univers de Black Panther

Black Panther (Letitia Wright)

M’Baku (Winston Duke)

Namor (Tenoch Huerta Mejía)

Mais aussi le personnage de Shang-Chi (Simu Liu) issu du film Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux.

La sortie de Avengers: Doomsday est prévue pour mai 2026.