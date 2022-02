Voici la plus grosse comète jamais détectée et elle sera visible en 2031

En 2021, les chercheurs avaient identifié une comète aux proportions affolantes. Une nouvelle étude vient d’affiner le diamètre de Bernardinelli-Bernstein, bien plus conséquent que celui de la comète Hale-Bopp.

Illustration de la comète géante Bernardinelli-Bernstein – Crédit : NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva

Bernardinelli-Bernstein est de loin la comète la plus grosse jamais observée. Dans une étude qui paraîtra prochainement dans la revue scientifique Astronomy & Astrophysics, les scientifiques ont dévoilé une estimation plus précise du diamètre de son noyau. Celui-ci mesure 85 miles, soit la bagatelle de 137 kilomètres ! « C’est énorme », s’est enthousiasmée Samantha Lawler, une astronome de l’Université de Regina. « C’est de loin la plus grosse comète jamais découverte. »

À titre de comparaison, la comète Hale-Bopp a un diamètre d’environ 60 km. Découvert en 1995, l’objet céleste est restée pendant longtemps la comète la plus grosse jamais détectée. Il était possible de la voir à l’œil nu pendant 18 mois. Ce qui ne sera pas le cas de Bernardinelli-Bernstein (C/2014 UN271). Originaire du nuage d’Oort, décharge de roches glacées se trouvant autour du système solaire, elle se dirige actuellement vers l’intérieur du système solaire.

Bernardinelli-Bernstein s’invitera près de Saturne en 2031

Dans le détail, C/2014 UN271 se rapprochera de la Terre en 2031, date à laquelle est restera toutefois juste à l’extérieur de l’orbite de Saturne, à 10,97 unités astronomiques du Soleil. Elle continuera ensuite son périple vers le nuage d’Oort. Contrairement à la comète NEOWISE, visible à l’œil nu en 2020, il faudra être muni d’un télescope de 200 mm pour pouvoir l’observer.

Mais comment les chercheurs sont-ils parvenus à estimer sa taille ? Ces derniers ont utilisé le Grand réseau d’antennes millimétrique/submillimétrique, le plus grand radiotéléscope du monde localisé dans le désert d’Atacama au Chili. Ils se sont notamment focalisés sur le rayonnement micro-ondes émanant du noyau pour en déduire son diamètre. Celui-ci diminuera drastiquement à mesure que la comète se rapprochera du Soleil puis cette dernière devrait perdre une bonne quantité de glace.

Lorsqu’elle passera près de Saturne, les astronomes se serviront à nouveau du radiotélescope chilien mais aussi du télescope James Webb, déployé tout récemment.

Source : Live Science