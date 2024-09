L’IA Gemini est devenue beaucoup plus rapide et il y a une bonne raison à cela

Vous avez constaté une rapidité accrue sur Gemini ? C’est normal, l’IA générative met à profit sa version la plus récente, Gemini 1.5 Flash, qui offre une latence réduite. Selon Google, les réponses seraient désormais jusqu’à 50 % plus rapides qu’auparavant.

Fin juillet, Google lançait une nouvelle version de son IA générative. Nommé Gemini 1.5 Flash, le modèle d’IA se veut plus performant, parvenant notamment à comprendre et à répondre à des requêtes complexes bien plus rapidement. Cette mise à jour s’est déployée progressivement chez les utilisateurs du monde entier tant sur le Web que sur l’application mobile. Un peu plus d’un mois plus tard, le nouveau modèle disponible gratuitement est bien implanté.

Google vient d’ailleurs de révéler de nouvelles informations sur ses performances de haute volée. Le géant de l’IA générative affirme avoir amélioré ces dernières semaines la réactivité de son chatbot. A tel point que ses réponses seraient désormais “jusqu’à 50 % plus rapides qu’auparavant”. L’entreprise n’entre pas dans les détails, précisant simplement qu’un soin particulier avait été apporté à la réduction de la latence.

En soumettant plusieurs prompts variés à l’IA, force est de constater que les réponses se génèrent désormais plus rapidement. Ce qui améliore forcément l’expérience utilisateur.

L’IA de Google est plus rapide grâce à Gemini 1.5 Flash

“La rapidité des réponses offre une expérience Gemini plus fluide et plus réactive, vous aidant à en faire plus pour une variété de tâches”, explique Google dans des notes de mise à jour. En dehors de ses performances accrues, Gemini se renforce également sur le front des extensions. Après le Pixel 8, le déploiement de l’extension Tasks se poursuit sur davantage d’appareils comme le Pixel 8.

Au-delà de la simple création de nouveaux rappels et tâches, l’extension vous permet de modifier les tâches existantes, Gemini utilisant le contexte de votre conversation pour rendre tout cela aussi naturel que possible. Google a également lancé Gemini Live, le nouveau mode vocal qui offrirait “la manière la plus naturelle d’interagir avec Gemini”, selon les mots de Google.