Le lot de 4 tracker Tile Sticker est à moitié prix et passe à 32 €

Il y a quelques jours, nous vous parlions d’un bon plan concernant un lot de 4 Airtag d’Apple à 101 €. Si le concept de ce produit vous intéresse mais que le prix vous freine, voici un bon plan pour vous. En effet, chez Boulanger le lot de 4 tracker Tile Sticker est à 32,49 € au lieu de 64,99 €.

Tile Sticker les 4 trackers sont à petit prix chez Boulanger

C’est une offre tout à fait accessible si ce type de produit vous plait. En effet, le concept est plutôt intéressant puisque grâce à ces trackers vous ne perdrez plus vos affaires et vous gagnerez donc du temps si précieux. Pour cela, il vous suffit de vite passer votre commande chez Boulanger puisque le lot bénéficie d’une réduction incroyable de 50 %.

Concernant les trackers Tile Sticker, sachez que grâce à eux vous ne chercherez plus vos affaires continuellement. En glissant tout simplement le tracker dans votre sac ou en l’accrochant à vos clés, vous pourrez les localiser à tout moment via votre smartphone. Le tracker a une portée de 45 mètres et une durée de vie impressionnante de 3 ans. Compatible avec Android ou Apple, vous pourrez par exemple demander de l’aide à votre assistant intelligent Google qui se chargera de retrouver votre objet perdu.