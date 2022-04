Le menu secret des Samsung Galaxy, le meme de la gifle de Will Smith, le Superman d’Henry Cavill pourrait céder sa place à une Supergirl, c’est le récap’ de la semaine￼

Samsung cache le menu diagnostic dans ses smartphones Galaxy, la baffe de Will Smith détournée par les internautes, Sasha Calle pourrait être la prochaine Supergirl dans la nouvelle timeline du DCEU, c’est le récap’ de la semaine.

Une semaine riche en actualités variées chez Tom’s Guide ! Si vous êtes en possession d’un Samsung Galaxy, on vous dévoile comment accéder au menu de diagnostic. Alors que la Warner pourrait bientôt remplacer le Superman d’Henry Cavill par une Supergirl, la baffe de Will Smith devient un meme mythique sur les réseaux sociaux. En capturant un Krasukha-4, l’armé ukrainienne pourrait permettre aux États-Unis de percer les secrets de l’armée russe.

Samsung Galaxy : qu’est-ce que le menu diagnostic et comment y accéder ?

Samsung a caché un menu dans tous ses Galaxy exécutant One U, le menu de diagnostic. S’il est destiné aux réparateurs, il peut toutefois vous être utile en cas de dysfonctionnement de votre téléphone. Si vous êtes curieux et que vous voulez accéder à ce menu secret, n’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir la démarche à suivre.

Les internautes détournent la gifle de Will Smith

Impossible de passer à côté de la baffe de Will Smith assénée à l’humoriste Chris Rock au cours de la 94e cérémonie des Oscars. Les internautes, toujours à l’affût de nouveaux memes, n’ont pas hésité cette semaine à multiplier les détournements sur les réseaux sociaux. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir les meilleurs memes de la gifle de l’acteur oscarisé, dont celui qui pourrait même remplacer le meme mythique de Batman giflant Robin.

Selon JB Straubel, les batteries de voitures électriques devraient durer 15 ans

Le cofondateur et ancien directeur technique de Tesla, Jeffrey Brian Straubel a profité de la CERAWeek 2022 pour partager son avis sur la durée de vie des batteries de voitures électriques. Selon lui, même si ce chiffre dépendra de l’objectif et de l’utilisation de chaque automobiliste, les batteries de véhicules électriques devraient pouvoir durer environ 15 avant d’avoir besoin d’être remplacées.

DCEU pourrait dire au revoir à Superman

La Warner pourrait bientôt faire disparaître Superman du DCEU et certaines sources affirment que c’est une Supergirl qui pourrait faire son entrée dans l’univers cinématographiques DC. Henry Cavill, qui prête ses traits à Clark Kent depuis 2013, pourrait donc tirer sa révérence et c’est sa cousine, Kara Danvers qui serait au centre des futures aventures dans la nouvelle timeline du DCEU. Sasha Calle interprètera Supergirl dans le prochain film The Flash, aux côtés de Michael Keaton qui reprend le rôle de Batman.

Les secrets de l’armée russe entre les mains des Américains

En capturant le Krasukha-4, l’armée ukrainienne pourrait prendre l’ascendant sur l’armée russe. Ce brouilleur de signal sophistiqué est l’un des équipements technologiques les plus avancés de l’armée russe. Désormais entre les mains des Américains, la capture du Krasukha-4 pourrait permettre aux États-Unis de percer tous les secrets du programme de guerre électronique russe.

Une arnaque Milka pour le 1er avril

Si vous êtes fan de chocolat, nous espérons que vous n’avez pas été victime de l’opération de phishing vous invitant à gagner des lots Milka vendredi. Un faux quizz Milka Chasse aux Œufs a été développé par des pirates à l’occasion du 1er avril sur les réseaux sociaux WhatsApp et Facebook, vous invitant à cliquer sur un lien pour récupérer votre cadeau. Malheureusement, cette opération malveillante n’avait pour seul but de récolter vos informations personnelles.

Nos tests et dossiers de la semaine

Les Sony Linkbuds ne nous ont pas conquis (du tout)

Si Sony propose ici des écouteurs au design atypique, il n’en demeure pas moins que les Linkbuds tiennent mal en place et ne sont pas très confortables. Malgré des commandes innovantes et un kit main libre de qualité, ces écouteurs manquent de basses et d’aigus, ne peuvent être utilisés dans un environnement bruyant et leur autonomie est bien trop moyenne. Sony ne fait ici pas le poids face à la concurrence avec ces Linkbuds au mauvais rapport qualité/prix.

Des secrets et easter eggs cachés dans GTA

Comme l’ont découvert de nombreux joueurs, Grand Theft Auto regorge de secrets et de easter eggs, plus ou moins bien dissimulés. C’est sur Reddit que les pépites de la franchise de Rockstar Games ont été partagées. Rendez-vous dès maintenant dans notre actu dédiée pour découvrir notre sélection des 8 plus gros secrets de tous les jeux de Grand Theft Auto.

Les séries à ne pas louper au mois d’avril 2022

Comme chaque mois, on fait le point sur les séries à ne pas manquer sur vos plateformes de streaming favorites. Netflix, Prime Video, Apple TV+ et Disney+ ont encore une fois d’incroyables catalogues et la rédaction vous propose une sélection des meilleurs programmes à découvrir ou à poursuivre tout au long du mois d’avril. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour être sûr de ne rien manquer.

