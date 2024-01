Soldes Fnac Darty hiver 2024 : les offres à ne pas rater

Quoi de mieux que de faire de bonnes affaires pour bien débuter l’année ? Les enseignes Fnac et Darty proposent justement de nombreux bons plans à l’occasion des soldes d’hiver 2024, qui se tiennent du 10 janvier au 6 février. Nous avons regroupé sur cette page les meilleures offres high-tech proposées par Fnac et Darty, afin de vous aider à trouver un smartphone, une TV ou un ordinateur portable au meilleur prix. Cette sélection sera bien évidemment mise à jour au fur et à mesure de l’évènement, afin que vous ne ratiez aucune offre intéressante.

Les meilleures offres high-tech Fnac Darty des soldes d’hiver 2024

Samsung Galaxy Z Fold 5 (512 Go) à 1 739 €

La Fnac brade le Galaxy Z Fold 5 pendant les soldes d’hiver 2024. La mouture haut de gamme sud-coréenne voit en effet son prix baisser de 250 €, en passant de 2 039 € à 1 789 €. Par ailleurs, vous profitez d’une remise supplémentaire de 50 € au moment de valider votre panier, soit une économie totale de 300 € !

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est le dernier smartphone pliable premium de la marque. Il profite d’un immense écran qui dévoile une surface d’affichage de 7,6 pouces une fois déplié. Cette dernière offre un confort optimal pour tous vos usages : jeux, vidéos, lecture, multitâche, etc. Le smartphone peut en ce sens afficher simultanément jusqu’à 3 applications sur son grand écran. Les performances du smartphone sont assurées par le puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, accompagné par 12 Go de mémoire vive. Le téléphone bénéficie par ailleurs d’un espace de stockage on ne peut plus confortable de 512 Go, d’une batterie de 4400 mAh, ainsi que d’un équipement photo de pointe, composé d’un triple appareil, dont un capteur principal de 50 Mpx.

Acheter sur la Fnac

À lire : notre test du Galaxy Z Fold 5.

iPhone 14 Pro Max (512 Go) à 1 399 €

La Fnac propose actuellement une remise de 100 € sur la version 512 Go de l’iPhone 14 Pro Max. Ce modèle est la déclinaison la plus haut de gamme de l’avant dernière génération des smartphones de la firme de Cupertino. Apple a réuni tout son savoir faire pour proposer un modèle irréprochable sur tous les plans. Que cela soit au niveau des performances, de la photo, de la qualité d’affichage, ou de l’autonomie, l’iPhone 14 Pro Max excelle.

Le flagship américain dispose effectivement de l’une des puces les plus puissantes du marché, l’A16 Bionic. Il profite d’une confortable surface d’affichage de 6,7 pouces, et de la technologie OLED LTPO, qui lui permet de rafraîchir l’image de 1 à 120 Hz en fonction des besoins. Même si son successeur, l’iPhone 15 Pro Max, fait mieux, ce smartphone est un excellent choix en 2024. Le modèle Pro Max profite par ailleurs d’une endurance à toutes épreuves, qui vous permettra de tenir sans problème toute la journée, voire plus en fonction de vos usages.

Acheter sur la Fnac

PC gamer MSI Pulse 15 B13VGK-463FR – i7 – RTX 4070 à 1 399,99 €

À l’occasion des soldes d’hiver, la Fnac vous fait profiter d’une remise immédiate de 600 € sur ce PC gamer performant. En effet, le MSI Pulse 15 B13VGK-463FR voit son prix passer de 1 999,99 € à 1 399,99 €. Cet ordinateur portable dédié au gaming dispose de tout l’équipement nécessaire pour vous immerger en plein cœur de vos jeux.

Grâce à son processeur Intel Core i7-13620H et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de RAM GDDR6 dédié, ce modèle est une bête de compétition. Il vous accompagnera efficacement dans toutes vos tâches, que vous fassiez de la création de contenus, que vous souhaitiez exécuter des applications lourdes, ou profiter des plus beaux titres AAA du moment. Ce PC a été conçu pour assurer et maintenir d’excellentes performances sur la durée. Il compte pour ce faire sur la technologie de refroidissement Cooler Boost 5, avec ses deux ventilateurs et ses cinq caloducs en cuivre. Le MSI Pulse 15 embarque également 16 Go de mémoire vive DDR5 et un SSD de 512 Go de stockage. Il affiche par ailleurs un écran IPS de 15,6 pouces à la définition QHD+, et à l’impressionnant taux de rafraîchissement de 240 Hz, pour des images d’une fluidité exemplaire.

Acheter sur la Fnac

TV LG OLED55 C3 à 1 299 €

En ce moment, la Fnac vous fait profiter d’une remise exceptionnelle de 500 € sur le téléviseur 55 pouces OLED C3 de LG. Cette excellente Smart TV est en effet affichée à 1 299 €, au lieu de 1 799 €. Le LG C3 est équipé d’une dalle LG OLED Evo, qui combine les avantages des pixels auto-émissifs avec la technologie Brightness Booster, pour une luminosité décuplée, et une qualité d’image encore plus impressionnante en HDR. En plus d’offrir des noirs profonds, des contrastes infinis, et des couleurs on ne peut plus fidèles, ce téléviseur est compatible avec les principaux standards actuels : Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, DTS:X, HDR10 et HLG. Grâce à la puissance du processeur a9 AI 4K Gen6, le LG C3 optimise la qualité de l’image, et propose une expérience sonore immersive en 9.1.2.

Cette TV 4K profite par ailleurs de la norme HDMI 2.1 et de tous ses avantages : VRR, ALLM, eARC et 4K 120 Hz. Le téléviseur est également compatible avec les technologies de synchronisation G-Sync et FreeSync. Ces dernières visent à limiter les déchirures d’image et les saccades, et à offrir ainsi des contenus fluides et immersifs.

Acheter sur la Fnac

À lire : retrouvez notre test du LG C3.

Casque audio Bose Quietcomfort Special Edition à 199,99 €

Le casque audio Bose Quietcomfort Special Edition est actuellement en promotion pendant les soldes. De 269,99 € à 199,99 €, soit une belle ristourne de 70 €. Ce casque à réduction de bruit offre une grande qualité sonore, en vous faisant profiter d’un son clair et profond. Il est par ailleurs conçu avec des matériaux légers, qui offrent un confort d’écoute optimal.

Le casque dispose d’une technologie de réduction de bruit très performante : l’Acoustic Noise Cancelling, qui permet de supprimer les nuisances de manière spectaculaire grâce à ses six microphones et son traitement de signal amélioré. Le Bose Quietcomfort SE profite de matériaux de qualité comme le cuir synthétique, le nylon renforcé, ou encore la fibre de verre, et le métal pour les charnières. Ce modèle offre par ailleurs une belle autonomie, avec jusqu’à 24 heures d’écoute par charge.

Acheter sur Darty

Aspirateur iRobot Roomba Combo J5 à 399 €

Le Roomba Combo J5 de la marque iRobot profite actuellement d’une belle réduction de 300 € chez Darty. Cet aspirateur et laveur de sols polyvalent dispose d’un réservoir très confortable, qui lui permet de nettoyer jusqu’à 55 m2. Le robot intelligent est capable de reconnaître et d’éviter les obstacles. Il cartographie, et s’adapte à la configuration de votre maison. Vous pouvez également personnaliser les zones de nettoyage, afin que le robot se limite aux espaces indiqués.

Le modèle est doté d’une autonomie impressionnante, allant jusqu’à 3 heures, ce qui lui permet de couvrir de grandes surfaces sans problème. Grâce à son filtre haute efficacité, le Roomba Comba capture efficacement les particules de poussière, les allergènes et garantit un air plus sain.

Acheter sur Darty

Les autres offres à découvrir pour les soldes d’hiver

Si vous souhaitez faire encore plus de bonnes affaires pendant les soldes d’hiver, nous avons également sélectionné les meilleures offres pratiquées par d’autres enseignes. Vous trouverez également ci-dessous nos sélections des meilleurs bons plans classés par catégories, si vous cherchez un produit spécifique.

Les meilleurs bons plans par boutiques

Les meilleurs bons plans par catégories de produit