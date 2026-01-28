Le Picasso nouvelle génération, un monospace 100 % électrique ?

Les monospaces pourraient faire leur grand retour sur nos routes, et Citroën semble prêt à jouer un rôle de premier plan.

© Citroen ELO

Après Renault et ses projets autour des R5 et R4, Citroën pourrait ainsi relancer un monospace au caractère affirmé. Le concept ELO, dévoilé en décembre 2025, illustre cette volonté de redonner vie au Picasso dans une version électrique et moderne. L’initiative n’est pas anodine, le Xsara Picasso avait connu un énorme succès au début des années 2000, avec plus de 425 000 ventes en France et des chiffres solides dans plusieurs pays européens.

Pierre Leclercq, directeur du design de Citroën, s’est montré enthousiaste : « Il est possible de rendre les monospaces attractifs et désirables », déclarait-il à Autocar, en citant le concept ELO comme un exemple de ce que pourrait devenir le Picasso nouvelle génération. Cependant, pour l’instant, le projet n’a pas encore été validé pour la production, et l’utilisation du nom Picasso reste incertaine, la marque ayant déjà rebaptisé la dernière génération en SpaceTourer.

Le marché des monospaces est aujourd’hui varié et concurrentiel

Volkswagen a déjà lancé l’ID.Buzz, tandis que Mercedes s’apprête à dévoiler son VLE, un van luxueux. Le constructeur chinois Xpeng travaille sur le X9, un monospace de plus de cinq mètres. Citroën ne viserait sans doute pas les mêmes segments premium, mais l’engouement général pour ce type de véhicule laisse entrevoir une opportunité intéressante.

Renault pourrait également relancer l’Espace, comme l’avait indiqué un cadre de la marque fin 2024. En Chine, le monospace électrique connaît déjà une certaine popularité, avec des modèles de Zeekr, Li Auto et BYD. Volvo a tenté l’expérience avec l’EM90, mais sans succès commercial notable.

Entre nostalgie et innovation, les constructeurs européens semblent donc prêts à parier sur un retour des monospaces électriques, capables de combiner praticité, design et technologies modernes. Pour Citroën, le défi sera de réussir à rendre ce véhicule désirable tout en respectant l’héritage d’un modèle qui a marqué plusieurs générations de conducteurs.

Source : Automobile propre