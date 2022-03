Si vous avez des problèmes concernant la connexion dans votre intérieur, ce bon plan est pour vous. En effet, chez Electro Dépôt, actuellement le répéteur Xiaomi Mi Wifi Extender Pro est à moins de 10 € soit à 9,99 € précisément.

Répéteur Xiaomi Mi Wifi Extender Pro à seulement 9,99 €

Moins performant qu’un routeur, le répéteur est à un prix très attractif surtout ce modèle proposé à 9,99 € chez Electro Dépôt. Toutefois, il ne pourra pas remplacer votre box mais juste relayer le réseau, ce qui vous permettra d’amener du réseau dans vos pièces qui ne possèdent pas un débit assez important pour les utilisateurs.

Ce boitier petit, discret et compact pourra donc se glisser dans n’importe quelle pièce en toute discrétion. Pour l’utiliser, c’est très simple et très rapide, il vous suffira de le brancher à une prise électrique puis d’installer sur votre smartphone l’application Mi Home. Ensuite, il ne vous restera plus qu’à suivre les indications. Le débit maximal proposé est de 300 Mb/s, il vous permettra de vous connecter à vos applications préférées, mais également de surfer sur internet. Une bonne solution pour pallier à une zone blanche chez vous pour moins de 10 €.