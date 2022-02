Le Seigneur des Anneaux The Rings of Power : une dizaine de posters pour la série Amazon

Le Seigneurs des Anneaux The Rings of the Power dévoile plusieurs posters. Et attention : Amazon Prime Video en a balancé une flopée !

Un tas de posters pour la série – Crédit : Amazon Prime Video

J.R.R. Tolkien profite d’une immense aura auprès des amateurs de fantasy dans le monde entier. Son univers donne lieu à nombreuses inspirations et adaptations comme la franchise de Peter Jackson dans laquelle Aragorn a été remplacé pendant le tournage. Une trilogie récompensée par plusieurs Oscars et au panthéon du Septième art. Autant dire que l’annonce d’une série Amazon Prime Video fait peur à certains fans, notamment ceux déçus par le titre The Rings of the Power. Après une première vidéo, place à des posters. Et on parle bien au pluriel puisque c’est une dizaine d’affiches que le géant du streaming présente.

Une flopée de posters pour la série attendue

Prime Video dévoile plusieurs posters de sa série The Rings of the Power. Ou Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir en VF. Une série se déroulant pendant le Second Age et l’univers. Les spectateurs découvriront la création des fameux Anneaux ou encore l’alliance entre les elfes et les humains. La série promet également de se concentrer sur la prise de pouvoir de Sauron. Un beau programme pour cette production originale d’Amazon.

Si ces posters ne dévoilent pas le visage des différents acteurs, ils confirment qu’il s’agira d’une série avec beaucoup de personnages. On peut s’attendre à une multitude d’intrigues et une approche chorale. Mais ce ne sont que des suppositions.

5 saisons à 200 millions de dollars chacune

Pour adapter l’univers de J.R.R. Tolkien, Amazon met le paquet. On sait que The Rings of the Power comptera pas moins de 5 saisons. Le premier épisode débute sa diffusion le 2 septembre 2022. Selon une information, chaque saison a un budget de 200 millions de dollars. On vous laisse faire le calcul pour le tout !

Comme comparaison, rappelons que la dernière saison de Game of Thrones, énorme blockbuster du petit écran, a coûté 90 millions de dollars.

