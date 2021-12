Lenovo Legion Y700: enfin un potentiel sérieux concurrent à l’iPad Mini d’Apple?

Il manquait une tablette compacte premium dans le marché Android, et Lenovo entend bien combler ce manque. En effet, des tablettes plus imposantes sont sorties récemment. Par exemple la très correcte Xiaomi Pad 5 (11 pouces de diagonale) qui vient directement concurrencer les iPad et iPad Pro d’Apple. Mais jusqu’ici, il n’y a pas de tablette premium Android pour faire de l’ombre au nouvel iPad Mini de 2021 et son écran de 8,3 pouces. C’était sans compter sur la tablette gaming Legion Y700 de Lenovo, avec son écran de 8,8 pouces.

Le rendu officiel de la Lenovo Legion Y700 – Crédits : Lenovo

Un écran et un design taillés pour le jeu

C’est via Weibo que Lenovo a partagé quelques informations sur leur nouvelle tablette. La marque, qui fait déjà des PC gamers équilibrés, n’entend pas en rester là. Leur nouvelle tablette offre un écran de 8,8 pouces de diagonale. Avec une résolution de 2560×1600 pixels et une couverture colorimétrique à 100% CDI-P3. L’affichage promet d’être fluide grâce à un taux de rafraichissement de 120 Hz, ainsi que 240 Hz de taux de réponse tactile. Avec un tel écran, les utilisateurs peuvent s’attendre à retrouver une puce premium également. Mais le nom de celle-ci n’a pas encore été révélé.

Pour ce qui est du design, Lenovo a dévoilé le rendu de sa nouvelle Legion Y700. D’après l’image, l’arrière de la tablette arbore le nom du modèle en lettres métalliques argentées, ainsi qu’un objectif photo et un flash, logés dans un bloc de forme ovale. Sur la façade avant, l’écran occupe la majeure partie de l’espace, promettant une immersion pendant le jeu.

Ces premières informations font de la tablette gaming Lenovo Legion Y700 8,8’’ un concurrent potentiel pour l’iPad Mini d’Apple, mais le prix et la date de sortie de la tablette n’ont pas encore été annoncés.

Source: Weibo.com (en chinois) via SparrowsNews