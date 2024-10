Les Passkey arrivent enfin sur tous les systèmes… pour les utilisateurs Google

Capture d’écran Google Chrome Linux

Les Passkey, nous vous en parlons régulièrement, sont un système de sécurité destiné à succéder aux mots de passe actuels. Si Windows 11 a décidé de déployer leur usage, Microsoft n’est pas leur seul géant de l’informatique à être sur le coup.

En effet, de plus en plus de sites internet commencent à déployer ce nouveau mode de connexion, en plus du simple mot de passe et de la connexion 2FA (double authentification), qui sont hélas piratables. C’est le cas d’Amazon ou de TikTok, entre autres.

Mais l’un des premiers à avoir décidé de prendre en charge les passkey sur ses systèmes est Google. Ainsi, Android, le système d’exploitation mobile qui équipe la plupart des smartphones (sauf ceux de la marque Apple) accepte les passkey depuis mi-2023.

Mais l’écosystème de Google ne se limite pas à Android. En effet, les utilisateurs disposant d’un compte Google peuvent aussi se connecter à leur navigateur web Chrome. Ils ont alors accès à l’ensemble de leurs mots de passe, stockés dans le gestionnaire de mots de passe Google.

L’arrivée des passkey sur votre compte Google

Si le principe même du passkey (clé d’accès) est de stocker une clé cryptée sur votre appareil, cela pourrait vous empêcher de vous connecter à vos comptes concernés via un autre appareil. Ennuyeux dans un monde où l’on passe sans cesse de son smartphone à sa tablette ou à son ordinateur.

Google a trouvé la solution : relier le passkey à votre compte utilisateur. C’est déjà le cas du gestionnaire de mot de passe. Ainsi, sur tous les appareils sur lesquels vous êtes connectés à votre compte Google, vous pouvez vous connecter simplement à tous vos comptes en ligne, puisque vous avez accès à vos identifiants et mots de passe.

Si cela est vrai entre plusieurs appareils Android (votre smartphone et votre tablette par exemple), ça l’est aussi si vous utilisez sur votre ordinateur le navigateur web Chrome (développé par Google). Connecter le navigateur à votre compte Google (le même que votre appareil mobile Android) vous donne accès à tout le gestionnaire de mots de passe.

Aujourd’hui, ce sont donc les passkey qui rejoignent ce système. Lorsque vous vous connectez à votre navigateur Chrome sur votre ordinateur, vos passkey sont, elles aussi, synchronisées. De cette manière, vous pouvez les utiliser pour vous connecter à vos comptes les prenant en charge.

Pour cela, rendez-vous sur le site internet voulu et cliquez sur le bouton pour vous connecter. Si une clé d’accès a été configurée, vous aurez deux possibilités : soit utiliser la clé d’accès locale (si c’est là qu’elle est stockée) soit utiliser une autre clé d’accès pour accéder à la clé stockée sur votre mobile. Dans le deuxième cas, Google vous permet de sélectionner l’appareil qui contient la clé afin de la récupérer. Un QR code pourra alors s’afficher à l’acran permettant de récupérer le passkey voulu.

Si vous utilisez un ordinateur sous Chrome OS, la fonctionnalité est encore en bêta. Et pour les utilisateurs sous iOS (iPhone, iPad) qui utilisent Chrome, cela devrait arriver dans les prochains mois.