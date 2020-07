Les Nouvelles Aventures de Sabrina : Netflix annule la série, la saison 4 sera la dernière

Crédit : Netflix

Netflix a la réputation d’annuler les séries qui traînent en longueur. En efft, elles lui coûtent plus cher à produire. Sans compter que les nouveaux spectateurs peuvent être rebutés à l’idée de commencer une série de plus de 30 épisodes. On pourrait penser que le géant des plateformes de streaming ne garde que les meilleures et les plus acclamées d’entre elles, mais ce n’est même pas le cas. Il a annulé Ozark, Dead to Me, Lucifer, Atypical, La Méthode Kominsky, Dark et bien d’autres. Pour vous donner une idée, toutes ces séries ont un score supérieur à 80 % sur Rotten Tomatoes.

Il reste huit épisodes pour conclure Les Nouvelles Aventures de Sabrina

Les Nouvelles Aventures de Sabrina a été créée par le scénariste de Riverdale et le CCO (responsable de la conformité) de l’éditeur Archie Comics, Roberto Aguirre-Sacasa. La série devait initialement être un spin-off de Riverdale. Elle s’est finalement orientée vers une ambiance plus sombre en ciblant un public différent. La seule chose qu’elle a gardée en commun avec Riverdale est l’aspect « teen show », c’est-à-dire qu’elle met en scène des personnages adolescents.

Alors que la saison 3 a été diffusée sur Netflix le 24 janvier 2020, la quatrième contenant huit épisodes sera disponible avant la fin de cette année. Roberto Aguirre-Sacasa s’est exprimé au sujet de l’annulation de la série. Il a déclaré que : « travailler sur Les Nouvelles Aventures de Sabrina a été un honneur incroyable dès le premier jour. Le casting, en commençant par Kiernan qui est devenue la sorcière adolescente préférée de toute le monde, a été une joie absolue ». Il a aussi ajouté que « je remercie également nos partenaires Netflix, Warner Bros., Berlanti Television et Archie Comics de nous avoir permis de raconter l’histoire que nous voulions raconter, de la façon dont nous voulions la raconter. Nous sommes impatients que vous voyiez la quatrième partie ».

Netflix a partagé quelques images de la quatrième partie sur le compte Twitter officiel de la série. Les aventures de Sabrina Spellman se termineront officiellement donc à la fin des huit prochains épisodes à venir.

