Quel smartphone gaming choisir ? Notre sélection des meilleurs modèles

Crédit Asus

De nos jours, les smartphones sont capables de grandes choses, bien plus qu’à l’époque du succès de Snake sur les fameux portables Nokia. Sur Android, on ne compte plus le nombre de jeux, gratuits comme payants et si une bonne majorité peut se jouer sur des appareils plus ou moins modestes, ce n’est pas le cas avec certains titres récents comme Genshin Impact.

Le marché est vaste et il n’est pas toujours évident de savoir quel smartphone acheter dans le but de jouer avec les configurations au maximum. Via les portables plus bas, vous devriez avoir l’esprit tranquille durant un bon moment.

Notre sélection des meilleurs smartphones gaming en 2022

Asus ROG Phone 5s Pro La meilleure performance et de multiples accessoires 1899€ > Fnac On aime Le taux de rafraîchissement 144hz

Peu de latence (24,3 ms)

18 Go de RAM

L'écran AMOLED et d'excellentes couleurs grâce à l'HDR10+

De nombreux accessoires officiels, dont une manette

Présence d'un port jack 3,5 mm

Jusqu'à 512 Go de stockage avec la version Ultimate

Deux USB-C (horizontal et vertical)

Les réglages pour chaque jeu On n’aime pas Pas de micro SD pour étendre la mémoire

Absence de ventilateur dans les versions standards

Le prix Verdict : Avec le modèle Pro de l’Asus ROG Phone 5s, vous obtenez un portable capable de tenir le coup pour de nombreuses années. Si le prix est plutôt conséquent, notamment avec la déclinaison Ultimate, il fournit des performances haut de gamme, sans doute les meilleures du marché à ce jour, de quoi faire tourner n’importe quel jeu sans le moindre problème. De plus, par rapport à d’autres mobiles, il offre des réglages uniques à chaque soft pour que chacun puisse jouer comme il souhaite. Outre sa fonction gaming, il propose de belles prestations générales.

iPhone 13 Pro Max Une autonomie de compétition 1259€ > Boulanger On aime Son autonomie grâce à une batterie 4352 mAh

L'écran 6,7" 120 Hz ProMotion

Bien meilleure performance que l'iPhone 12 Pro

La puce A15 Bionic fournit d'excellentes capacités

De 128 à 1000 Go pour le stockage

Le service Apple Arcade On n’aime pas Une recharge rapide qui laisse à désirer

Le prix selon la version

Le poids Verdict : Via sa batterie hors pair et une prestation globale de qualité (si l’on excepte une faible recharge rapide ainsi que le poids), l’iPhone 13 Pro Max est un portable de choix si vous aimez jouer durant de longues sessions. Sans oublier que l’écran de cet appareil offre un affichage réactif et resplendissant. Enfin, il y a iOS et son marché de jeux bien plus fourni que celui d’Android, ce dernier souffrant trop du piratage pour intéresser tous les éditeurs.

Lenovo Legion Duel Phone 2 La personnalisation avant tout 799€ > Amazon On aime Véritablement axé gaming

AMOLED et HDR10+ pour des couleurs pétantes

Taux de rafraîchissement 144 Hz

Audio Dolby Atmos, avec adaptateur jack 3,5 mm directement fourni

Entre 12 et 16 Go de RAM

128/256 Go de stockage

Plusieurs possibilités de personnalisation pour les contrôles

2 ports USB pour une recharge rapide, couplés à une autonomie plus que correcte On n’aime pas Assez lourd pour les jeux à une main

Colorimétrie qui manque de fidélité

Surchauffe possible malgré les ventilateurs

Pas de microSD Verdict : Directs concurrents des Asus ROG Phone, les Legion Duel Phone sont de sérieux adversaires et Leveno le prouve avec ce second modèle. Il se démarque via ses personnalisations de contrôle, tout en proposant des performances optimales. Son principal défaut concerne son poids, loin d’être idéal pour les jeux à une main, mais c’est le prix à payer pour obtenir une telle qualité.

Xiaomi Black Shark 4 Le rapport qualité-prix par excellence 369€ > Amazon On aime Le rapport qualité-prix

L'écran AMOLED Full HD+, 144hz et HDR 10+

Entre 8 et 12 Go de RAM

Stockage : 128 et 256 Go selon le modèle

Batterie correcte et recharge rapide

Son DTS On n’aime pas Aucune extension de mémoire

Design plastique qui peut déconcerter de prime abord Verdict : Lui aussi axé gaming, le Xiaomi Black Shark 4 offre de moins bonnes performances que ses rivaux cités plus haut mais il a le mérite d’être plus abordable et offre donc un rapport qualité-prix épatant. Bien qu’il ne possède pas la dernière puce Snapdragon du marché, les titres exigeants peuvent malgré tout tourner dessus et c’est tout ce qui compte, surtout avec un écran, une endurance et un son qui répondent présents.

Realme 9i Le jeu mobile à moins de 200€ 189,99€ On aime Le prix

Autonomie efficace

Des performances correctes via la puce Snapdragon 680

Design simple et élégant On n’aime pas L'écran, avec des bordures envahissantes

Taux adaptif de 90 Hz inférieur à celui du 8i, qui va jusqu'à 120 Hz

Pas de 5G Verdict : Si vous désirez un portable gamer sans vous ruiner, ne cherchez pas plus loin, le Realme 9i sera votre compagnon idéal. Souvent disponible à moins de 200€, il offre une qualité de jeu suffisante grâce à sa puce Snapdragon 680, pour peu que vous soyez prêts à faire quelques concessions. Entre performance et fluidité, il faudra choisir. À noter que les bordures de l’écran pourraient déplaire à certains.

Comment acheter un smartphone gaming pas cher ?

En plus des soldes et d’offres promotionnelles occasionnelles sur les nombreux sites marchands, vous pouvez vous procurer un portable reconditionné. Le site Back Market, grand marché du reconditionné, peut être une recommandation. Néanmoins, il faut avoir à l’esprit qu’il s’agit d’une place de marché. Ici, les smartphones sont vendus par des entreprises tierces. D’un marchand à l’autre, on peut tomber sur une bonne ou une mauvaise affaire.

Il existe des alternatives plus sécurisantes telles que Recommerce ou YesYes. Ces deux entreprises françaises ne se contentent pas de vendre des smartphones reconditionnées puisqu’elles s’occupent toutes deux de leur remise à neuf.

À noter que YesYes ne propose que des appareils Apple et Samsung. Une volonté de leur part afin de suivre parfaitement leur chaîne.

Comment connecter une manette Xbox sur son smartphone ?

En préambule, précisons que les manettes Xbox 360 ne sont pas compatibles Bluetooth, tout comme une première version des manettes Xbox One. Un schéma ci-dessous pour repérer la version de la manette Xbox One compatible Bluetooth.

Toutes les manettes Xbox One ne sont pas Bluetooth – Crédit : Microsoft

Pour connecter votre manette Xbox sur iOS, rien de plus simple, si le Bluetooth est activé sur votre smartphone, alors la manette sera automatiquement détectée à son allumage.

Sur Android, la chose n’est pas beaucoup plus compliquée. Rendez-vous dans les réglages Bluetooth de l’appareil afin de voir apparaître la manette sous le nom « Manette sans fil Xbox ». Ne reste plus qu’à l’appairer.

Rappelons que pour mettre une manette Xbox en mode appairage, il suffit de presser durant quelques secondes le bouton d’appairage situé sur la tranche avant de la manette.

Comment jouer sur une TV avec son smartphone ?

Si vous souhaitez profiter de vos jeux mobiles sur un écran de télévision, sachez que c’est tout à fait envisageable. Si votre téléviseur est récent, il est possible qu’il soit compatible Miracast et/ou AirPlay. Le premier permet de récupérer le flux audio-vidéo d’un appareil Android. Le second s’attache à la même opération, mais pour les iPhone. Et si vous avez besoin de changer de téléviseur, nous ne saurons que trop vous conseiller de jeter un oeil sur le 48OLEDC1 de LG, un modèle taillé pour le gaming, que nous avons tout particulièrement apprécié.

Si votre TV n’est pas compatible, il existe des alternatives. Avec un smartphone Android, la solution la plus répandue est celle offerte par le Chromecast de Google. Une fois associée à votre réseau Wi-Fi, cette clé vous donnera accès à l’option Miracast.

Sur iOS, la pratique est similaire, mais en passe par des équipements Apple. En effet, vous pourrez diffuser l’écran de votre iPhone via une Apple TV.

Comment jouer à Fortnite sur Android et iOS ?

Parmi les jeux les plus joués ces derniers temps, il y a Fortnite mais attention, il est officiellement indisponible sur iOS à cause d’une lutte juridique entre Apple et Epic Games. La seule manière d’y jouer sur mobiles Apple, c’est via le service de streaming GeForce Now.

Sur Android, c’est plus simple mais vous ne trouverez pas Fortnite sur le Play Store. Pour le télécharger, il faut passer par un site dédié ou via notre section téléchargement.

Comment choisir son smartphone gamer en 2022 ?

Quel espace de stockage ?

Plus le temps passe et plus les jeux sont ambitieux, demandant davantage de ressources et donc de stockage. Si les petits jeux dépassent rarement 1 Go, il n’est plus rare de voir les plus gros demander facilement 4-5 Go et lorsqu’on les accumule, en plus d’autres applications, on peut vite venir à bout de la mémoire du téléphone.

Afin d’éviter cela, il est conseillé d’acheter un smartphone avec au moins 128 Go de mémoire, ce qui est suffisant si l’on ne joue pas à des dizaines et des dizaines de jeux à la fois.

Prudence toutefois avec certains téléphones qui ne proposent pas d’extension de mémoire via carte microSD.

Quelle quantité de mémoire ?

Qui dit jeux gourmands dit puissance recommandée et de ce côté, les smartphones sont loin d’être à la traîne, offrant des performances plus ou moins équivalentes à certaines consoles. Dans ce but, il vaut mieux avoir un minimum de RAM afin de pouvoir faire tourner les jeux sans trop de concessions.

C’est plus ou moins la norme de nos jours mais avec 8 Go de RAM minimum, vous devriez pouvoir profiter de nombreux jeux dans des conditions suffisantes et même plus.

Quel est le meilleur rafraîchissement ?

La fluidité a également son importance dans les jeux, chose fournie par le taux de rafraîchissement (certains connaissent peut-être davantage le terme FPS/images par secondes). Si 60 Hz suffisent à apprécier une action véloce, on a davantage de confort avec 120 Hz et plus, des taux qui font désormais partie des smartphones du moment.

Quelle taille d’écran ?

Cela peut paraître bête mais plus un écran de smartphone est grand, plus il est confortable d’y jouer. Avec 6 pouces, le bien-être est assuré et c’est de plus en plus la norme, surtout pour les mobiles gamer.

Quel processeur ?

Un nom suffit à rassurer les joueurs lors de l’achat d’un téléphone : Snapdragon. Il équipe habituellement les meilleurs smartphones, notamment le Snapdragon 888. Les processeurs Apple des iPhone sont également des valeurs sûres.

Quels jeux ?

Naturellement, le choix de votre portable doit également prendre en compte les jeux auxquels vous souhaitez jouer, il faut donc vérifier à l’avance si tel ou tel smartphone est capable de rendre justice aux plus grands jeux du moment.

Outre Fortnite et Genshin Impact cités plus tôt, il y a Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Among Us, etc. Heureusement, tous ne nécessitent pas des machines puissantes, notamment Among Us qui devrait, en principe, tourner sur la majorité des smartphones de ces dernières années.