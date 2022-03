L’Europe envisage de rejoindre l’embargo sur le pétrole russe. Pourtant la France ne peut pas se passer du diesel.

Des sommets de l’OTAN, du G7 et de l’Union européenne vont s’enchaîner à partir de jeudi, avec la question de la souveraineté énergétique au cœur des discussions. Joe Biden, qui y participera, devrait « annoncer une action commune pour renforcer la sécurité énergétique de l’Europe », et réduire sa dépendance au énergies russe, selon son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Seulement, « nous avons en Europe et en France à faire face à un besoin de diesel », a déclaré Barbara Pompili.

Une pénurie de Diesel menace l’Europe – Crédits : Pixabay

Dans l’Hexagone, le diesel représente 75,7 % (février 2022) des carburants routiers, selon les chiffres rapportés par le site LeBlogAuto.

Nous sommes dépendants

Les ravages du conflits en Ukraine doivent s’arrêter. Seulement, notre dépendance est telle, qu‘il n’est pas garanti que l’Union européenne acceptera de se joindre à un embargo sur le pétrole russe comme les États-Unis, le Canada et l’Australie. Pour nous, c’est un bien plus grand sacrifice. Un embargo européen sur le pétrole couperait plus de 2,1 millions de barils par jour d’approvisionnement en provenance des pipelines et des ports russes.

Les prix du pétrole grimpent

Une telle décision déclencherait également une ruée vers les approvisionnements de remplacement qui bouleverserait les marchés mondiaux du pétrole. Déjà, les prix du pétrole ont bondi de 3 dollars lundi. Aussi, encourager la production du pétrole hors Russie, comme le voudrait Elon Musk, est une idée attrayante. Mais la réalité n’est pas si évidente.

Au cours de cette décennie, le Brésil prévoit d’augmenter sa production de pétrole et de gaz sa production, mais le pays ne pourra pas répondre à une demande subite. (D’après les déclarations à Reuters de Rodolfo Saboia). En Norvège, Equinor a fermé sa plate-forme pétrolière Snorre B par mesure de précaution suite à un tremblement de terre en mer du Nord.

Le PDG de Total s’est exprimé

Le PDG de TotalEnergies Le 22 mars, Patrick Pouyanné a annoncé l’arrêt, d’ici fin 2022, d’achat de pétrole russe.

Pendant que les ravages continuent en Ukraine, une solution de repli a pu être trouvée avec le gouvernement allemand « On va prendre le diesel saoudien pour l’envoyer en France plutôt qu’en Asie ».

Mais il ajoute : « Si hier, j’ai annoncé sur le pétrole, c’est parce que je sais le remplacer. Le gaz, je ne sais pas le faire ». « J’ai des contrats de 25 ans et je ne sais pas sortir de ces contrats. […] Si j’arrête le gaz russe, je paie des milliards immédiatement aux Russes ».

Et puis, l’impact serait t-il réel ? Si Total récupère le diesel Saoudien destiné a l’Asie, vers quel marché l’Asie va t-elle se tourner ? Le marché russe, probablement…

Sources : LeBlogAuto, Reuters