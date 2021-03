L’imprimante multifonction Epson Workforce 2860 est à prix cassé chez Electro Dépôt

C’est le moment de changer ou d’acheter une imprimante puisque chez Electro Dépôt l’imprimante Epson Workforce 2860 est à 89 €. Une bonne affaire puisqu’elle est affiché à environ 115 € chez les concurrents.

Imprimante Epson Workforce 2860 à 89 € chez Electro Dépôt

Si vous êtes à la recherche d’une imprimante multifonction, celle-ci devrait parfaitement vous convenir. Si son plus gros avantage est certes son prix, l’imprimante Epson Workforce 2860 en a d’autres bien évidemment. Pour commencer, elle est multifonction, vous pourrez donc imprimer, photocopier et scanner tous vos documents. Simple d’utilisation, performante et compacte, elle s’intégrera parfaitement dans votre intérieur et vous pourrez l’utiliser facilement et rapidement.

Concernant ses capacités techniques, elle a une vitesse de 33 pages par minute en monochrome et de 20 pages couleur par minute. Quant à sa qualité d’impression maximale elle peut monter jusqu’à 4800 x 1200 dpi et pour des résultats plus performants pour le scanner elle peut aller jusqu’à 2400 x 1200 dpi.

L’imprimante propose en plus plusieurs fonctionnalités comme Epson Connect, Apple AirPrint et Google Cloud Print. Avant de valider votre achat, vous pouvez également prendre le temps de consulter notre comparatif des imprimantes multifonctions ainsi vous serez certain de faire le bon choix par rapport à vos besoins et à votre budget. Rappelons toutefois que cette imprimante est proposée à 88 € seulement chez Electro Dépôt.