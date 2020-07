L’imprimante sans cartouche Epson EcoTank ET-2650 à 150 €

L’imprimante à jet d’encre couleur ET-2650 d’Epson fait partie de la gamme EcoTank, qui a l’originalité de ne pas exploiter un système traditionnel de cartouches, que l’on doit remplacer régulièrement. A la place, l’imprimante est équipée de quatre réservoirs contenant les encres noir, cyan, magenta et jaune et que l’on peut remplir très facilement. Ce dispositif a le double avantage d’être plus économique que les cartouches amovibles et d’offrir une très grande autonomie, de plusieurs milliers de pages !

L’EcoTank ET-2650 est un modèle 3-en-1, qui sait donc imprimer et numériser vos documents, mais aussi réaliser des photocopies. Elle intègre un écran LCD ainsi qu’un lecteur de cartes mémoire SD.

Les impressions peuvent être réalisées avec une définition maximale de 5 760 x 1 440 pixels. Celles-ci sont produites à des vitesses de 10 et 5 pages par minutes, respectivement en monochrome et en couleurs. Les photos au format 10 x 15 cm, quant à elles, sont délivrées en 27 secondes.

Les numérisations bénéficient d’une grande précision, puisqu’elles se font avec une définition maximale de 1 200 x 2 400 points par pouce. L’EcoTank ET-2650 est dotée d’un bac pouvant contenir 100 feuilles standard ou 20 feuilles de papier photo.

Grâce aux technologies Wi-Fi et Wi-Fi Direct, il est possible de transférer très facilement (sans connexion filaire) ses fichiers vers l’imprimante. L’imprimante est d’ailleurs compatible avec Apple Air Print et Google Cloud Print.

