L’offre Rat+ de Canal+ est de retour ! Pour moins de 20 €/mois profitez de Netflix, Apple TV et Disney+

La célèbre offre de Canal+, Rat+, réservée aux moins de 26 ans, est de nouveau disponible. Pour 19,49 €/mois. Pour ce prix, vous avez à de nombreuses chaînes du groupe Canal et aux plateformes de streaming comme Disney+, Netflix et Apple TV. Mais attention, c’est une offre à durée limitée.

Si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez actuellement profiter d’une remise de -50% par mois sur l’un des abonnements les plus intéressants de Canal+. En effet, l’offre Rat+ est de retour et vous permet d’accéder à certaines chaînes Canal, dont Canal+ Sport 360 pour seulement 19,49€/mois. De plus, pour ce prix, vous avez également accès à l’intégralité du catalogue Netflix, Disney+, Apple TV, OCS et Paramount TV. En bref, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Cependant, cette réduction est uniquement valable du 14 mars au 24 avril 2024.

Que contient l’offre Rat+ à 19,49 €/mois de Canal+ ?

Plus dans le détail, cette formule de Canal+ donne accès au streaming en 1080P (HD) sur deux écrans en simultanés. De même, il s’agit d’une solution sans engagement et donc résiliable à tout moment. Encore une fois, rappelons qu’il s’agit d’un abonnement réservé aux personnes de moins de 26 ans. De même, cette offre est tournée vers le streaming en donnant accès à de nombreux services. Si vous êtes un amateur de sport, vous n’aurez accès qu’aux programmes diffusés sur Canal+ et Canal+ Sport 360. En résumé, si vous êtes fan de Formule 1, vous pourrez regarder les Grands Prix, mais pas les Essais Libres et les Qualifications.

Une formule comprenant toutes les chaînes de sport est également disponible pour 22,99€/mois (beIN, Eurosport, Dazn, etc.). Dans tous les cas, voici les plateformes de streaming disponibles dans cet abonnement.

Netflix

Disney+

Apple TV+

OCS

Paramout+

Insomnia

+10 chaînes du groupe Canal+

Pour rappel, vous pouvez accéder à vos services depuis l’application MyCanal. Cette dernière est disponible sur PC (Windows/MacOS), smartphones (Android/iOS), tablettes, Smart TV et sur consoles (PS5/Xbox Series).