Soldes iPhone 15 : profitez d’une remise hallucinante sur le smartphone d’Apple

Les iPhone sont des modèles très populaires, bien qu’ils soient particulièrement chers. Alors une promo n’est vraiment pas de trop lorsqu’elle se présente ! À l’occasion des soldes d’hiver 2024, le dernier iPhone 15 profite justement d’une promotion inespérée, et voit son prix baisser de plus de 200 euros !

En effet, le dernier smartphone d’Apple est affiché au prix de 742 € sur Rakuten, au lieu de 959,99 €. Les membres du Club R bénéficient par ailleurs de 7,62 €, directement crédités sur leur cagnotte fidélité. Une offre à ne surtout pas manquer si vous souhaitez vous procurer le dernier modèle à un prix très avantageux.

Soldes : une offre très attractive sur l’iPhone 15

En tant que dernière mouture en date, l’iPhone 15 est actuellement le plus avancé des modèles de smartphones d’Apple, derrière les iPhone 15 Pro et Pro Max bien entendu. L’appareil propose des performances de choix dans tous les domaines grâce à sa puce A16 Bionic, et ses 6 Go de RAM. Comme à l’accoutumée, l’expérience de navigation est irréprochable, et le smartphone peut exécuter tous les jeux de l’App Store sans le moindre ralentissement.

L’iPhone 15 profite d’un bel écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, qui lui permet d’afficher une résolution de 2556 pixels x 1179, et une luminosité maximale de 2000 nits en plein soleil. On retrouve également l’ingénieuse encoche Dynamic Island. Le smartphone offre également une très bonne autonomie avec sa batterie pourtant contenue de 3349 mAh.

Le modèle dispose par ailleurs d’un équipement photographique de très bonne facture, puisqu’il embarque deux objectifs à l’arrière. Il s’agit d’un grand-angle de 48 Mpx et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx, qui réalise des clichés toujours aussi aboutis. Le smartphone est par ailleurs en mesure de filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde dans de très bonnes conditions.

Le smartphone est affiché au prix de 762 € par l’enseigne, mais vous pouvez bénéficier de 20 € de remise supplémentaire en saisissant le code HAPPY20 au moment de payer. L’iPhone 15 vous revient donc au tarif exceptionnel de 742 € ; soit une remise de 218 €.

À lire : retrouvez notre test de l’iPhone 15.

Les autres offres à saisir pendant les soldes

Si vous cherchez à faire d’autres bonnes affaires pendant les soldes d’hiver, nous vous invitons à consulter nos récapitulatifs des meilleures offres que vous pourrez trouver pendant l’évènement. Nous avons classé ces dernières par catégories de produits et boutiques participantes.

Les meilleurs bons plans par boutiques

Les meilleurs bons plans par catégories de produit