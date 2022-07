Loki : premières images du tournage de la saison 2

© Marvel

Tom Hiddleston sera bientôt de retour en tant que Dieu de la Malice dans la saison 2 de Loki. Aujourd’hui, de nouvelles images des coulisses du tournage viennent d’être divulguées sur Twitter, où on le voit porter un smoking. Bien que Marvel Studios n’ait pas encore annoncé de date de sortie précise de la deuxième saison, la production de celle-ci a déjà commencé.

De premières images de tournage pour la seconde saison de Loki

La série Loki sur Disney+ aura pulvérisé les scores à sa sortie en 2021. Selon Samba TV, le compteur d’audience avait enregistré 3 millions de foyers en moins de cinq minutes après sa sortie, là où d’autres séries Marvel n’avaient à peine atteint les 1,5 million… Deux semaines après leur sortie. Un succès qui aura poussé Disney à renouveler Loki pour une seconde saison.

Le tournage de cette nouvelle saison avait débuté en février dernier. Dans un nouveau lot d’images partagées par @BRMarvelNews, on aperçoit Tom Hiddleston dans une rue et formellement vêtu d’un smoking. À ce stade, difficile d’évaluer ce qu’il se passe exactement dans ce plan de la saison 2 de Loki, vu que nous ne savons presque rien à son sujet. Une autre flopée de photos, dévoilées dans un second tweet, montrent Tom Hiddleston aux côtés d’Owen Wilson, qui marquera lui aussi son retour dans la série.

La saison 1 de Loki s’était terminée sur un cliffhanger majeur et particulièrement impactant pour le MCU. Le long intervalle entre les deux saisons ne fera que soulever plus de questions sur le fonctionnement du multivers dans la franchise, même si beaucoup supposent que la saison 2 de Loki contiendra les réponses nécessaires… Réponse en 2023 sur Disney+.

