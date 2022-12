Disney+ dévoile les premières images d’Ahsoka et de Loki, saison 2

Pour teaser l’année à venir, Disney+ a publié un court teaser mettant en exergue les séries prévues en 2023. L’occasion d’avoir un premier aperçu de la série Ahsoka et de la seconde saison de Loki. Un hors-d’oeuvre appréciable avant les festivités.

Des séries en pagaille sont prévues en 2023 © Disney+

Après une année riche en sorties, 2023 s’annonce également prometteur du côte de Disney+. Le programme sera chargé en séries exclusives pour le plus grand bonheur des abonnés. Pour les appâter et attirer aussi de nouveaux utilisateurs, la plateforme aux grandes oreilles vient de publier un teaser explosif mettant en avant certains contenus prévus pour l’année prochaine.

On y voit notamment quelques extraits de la saison 3 de The Mandalorian déjà entraperçus dans la bande-annonce officielle. Les fans de Star Wars ont également pu se délecter de la première image officielle de la série Ahsoka. Comme son nom l’indique, elle se focalisera sur l’ancienne apprentie d’Anakin que nous avons vu en live-action pour la première fois dans The Mandalorian. Pour rappel, des images d’Ahsoka avaient déjà fuité il y a quelques mois.

Loki : la saison 2 se dévoile enfin !

Autre grosse révélation de ce teaser : les premières images de la saison 2 de Loki. Rare série Marvel applaudie par les fans, Loki s’était achevé sur un gros cliffhanger. Les fans attendent ainsi avec impatience la suite des aventures du vilain qui se débat avec les affres du temps. En attendant une bande-annonce complète, il est toujours agréable de retrouver Tom Hiddleston (Loki) et Owen Wilson (Mobius) en action. Des images du tournage de la saison 2 avaient déjà été publiés.

Pêle-mêle, Disney a également dévoilé des extraits la série Marvel Secret Invasion et de Win or Lose, la première série télévisée de Pixar. Vous retrouverez également des images de Peter Pan & Wendy. Réalisé par David Lowery, ce long-métrage est une adaptation du roman éponyme ainsi qu’une nouvelle version en live-action du célèbre dessin animé.