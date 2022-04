Mark Zuckerberg veut faire des lunettes de réalité augmentée de Meta son « moment iPhone »

La réputation de Facebook est sérieusement entachée suite aux nombreuses accusations de la lanceuse d’alerte Frances Haugen et aux révélations inquiétantes sur la modération et notamment sa manière de signaler les cas d’enfants maltraités. Avec le changement de nom de son entreprise, Mark Zuckerberg espère refaire de Meta une société connue pour ses innovations. Il mise donc beaucoup sur les lunettes de réalité augmentée qui sont encore en cours de développement.

Mark Zuckerberg présente les lunettes de réalité augmentée – Crédit : Meta

Les lunettes AR connues sous le nom de « Project Nazare » et le casque de réalité mixte « Project Cambria » figurent parmi les prochains projets de Meta. D’ailleurs, l’entreprise teste aussi des gants qui font ressentir les objets virtuels pour une immersion complète dans le métavers. Meta prévoit de sortir ses lunettes de réalité augmentée d’ici 2014 et Mark Zuckerberg espère en faire son « moment iPhone ».

Les lunettes de réalité augmentée de Meta sont attendues d’ici 2024

Les lunettes de réalité augmentée ont le potentiel de tourner définitivement la page Facebook et de redorer le blason de Mark Zuckerberg. D’après un ancien employé de Meta ayant travaillé sur les lunettes de réalité augmentée, « l’égo de Zuck est étroitement lié aux lunettes. Il veut que ce soit un moment iPhone ».

Mark Zuckerberg voudrait donc faire des lunettes de réalité augmentée un lancement aussi historique que celui de l’iPhone en 2007. La présentation du tout premier iPhone par Steve Jobs reste encore à ce jour l’un des moments les plus mythiques de la tech. Mark Zuckerberg espèrerait donc faire de même avec les lunettes AR de Meta.

Contrairement aux lunettes connectées Ray-Ban Stories de Meta disponibles depuis hier en France, les lunettes « Project Nazare » n’auront pas besoin de se connecter à un smartphone Android ou iOS. La première version attendue pour 2024 devra tout de même se connecter à un petit appareil sans fil pour fonctionner. Une version plus légère et améliorée des lunettes AR est attendue pour 2026. Meta aurait aussi prévu une troisième version pour 2028. Pour le moment, Meta n’a pas encore développé de prototype fonctionnel et portable de ces lunettes.

Source : phoneArena