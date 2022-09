Marvel : arrêtez tout, Kim Kardashian veut intégrer le MCU !

Kim K, nouvelle super-héroïne du MCU ? – Crédits : Instagram @kimkardashian / Marvel Studios

De nombreux films Marvel sont prévus jusqu’en 2025. Les premiers à sortir seront Black Panther : Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp : Quantumania et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Ils seront suivis pas une tripotée de longs-métrages dont The Marvels, Captain America : New World Oder ou encore Les 4 Fantastiques qui vient d’ailleurs de trouver son réalisateur. Autant dire qu’il y aura du contenu en pagaille si on inclut également les séries Disney+.

Et une prétendante inattendue aimeraient bien participer à la fête… Croyez-le ou non mais Kim Kardashian rêve d’intégrer le MCU ! L’icône des réseaux sociaux a été interrogée longuement par Interview Magazine dont elle fait la couverture de septembre, fesses à l’air. L’occasion pour la star de l’émission L’Incroyable Famille Kardashian de faire quelques confidences sur ses ambitions d’actrice.

Kim Kardashian part à l’assaut du MCU

« Je le ferais si quelque chose d’amusant se présentait à moi. Peut-être un film Marvel, ce serait tellement amusant à faire. Je ne cherche pas activement [à intégrer le MCU], mais je pense que les choses viennent quand elles sont censées arriver », a confié Kim K. Une citation qui va forcément faire beaucoup parler, nombre de fans doutant toutefois de la pertinence d’une telle démarche. D’autant que Kim K est loin d’avoir un gros passé d’actrice à son actif.

Elle a surtout fait de nombreux caméos d’elle même dans des séries télévisées comme How I Met Your Mother, 90210, 30 Rock, 2 Broke Girls ou encore dans le film Ocean’s 8. Elle a également participé à d’autres longs-métrages comme le tristement célèbre Film catastrophe (2008) qui a obtenu la note ultra-basse de 1 % sur Rotten Tomatoes. Rien de très encouragent mais il n’est jamais trop tard pour crever l’écran…

Reste désormais à savoir si Kevin Feige et Marvel Studios vont prendre au sérieux cet appel du pied déjà très médiatisé dans les gazettes spécialisées.