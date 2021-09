Marvel Comics dévoile son projet Timeless pour 2021-2022

Marvel Comics souffle aujourd’hui sa 82ème bougie. Pour l’occasion, la branche d’édition compte bien offrir à ses fans un cadeau de taille. Ainsi, elle vient de dévoiler ses nouveaux projets « intemporels » pour la saison à venir. Et il y en aura visiblement pour tous les goûts ! De Daredevil en passant par Wolverine, les lecteurs assidus risquent d’être comblés. Depuis 1939 avec une première publication dans Timely, Marvel Comics continue donc d’étoffer sa large collection d’aventures, versions bandes-dessinées.

Marvel Comics dévoile son projet Timeless pour la nouvelle saison – Crédit : Marvel

A grand renfort d’annonces sur les réseaux sociaux, les équipes créatives ont dévoilé une saison haute en surprises et en couleurs. « Assurez-vous de garder un œil sur les réseaux sociaux le mardi 31 août alors que nous célébrons l’anniversaire de Marvel » annonce ainsi Marco Checchetto sur son compte Twitter.

Marvel Comics : les exclusivités de la saison à venir

Les hostilités débuteront en décembre 2021 avec la sortie de Devil’s Reign, le nouvel événement Daredevil signé Chip Zdarsky et Marco Checchetto. Cette parution fera suite à l’histoire mise en place par Spider-Man/Venom. S’en suivra immédiatement la sortie d’Avengers Forever, signée Jason Aaron et Aaron Kuder. Pour conclure l’année, Jed MacKay et ses acolytes proposeront une nouvelle série de comics dédiés à Kang The Conqueror.

Les choses s’accéléreront dès janvier 2022, avec la sortie de X Lives Of Wolverine et X Deaths Of Wolverine . Ce projet est signé par Benjamin Percy, Joshua Cassara et Federico Vicentini. Pour affirmer la sortie de sa série TV dédiée, She-Hulk fera également un retour fracassant, version comics cette fois. Il y’aura ensuite The Fantastic Four – The Reckoning War puis Moon Girl and Devil Dinosaur.

Vous l’aurez compris, il faut s’attendre à une année aussi chargée côté BD que projets cinématographiques. Marvel ne fait décidément pas les choses à moitié. Après une année et demi ralentie par la pandémie mondiale, le studio et la maison d’édition comptent bien unir leurs forces pour être partout ! Les parutions à venir devraient encore largement inspirer le futur du MCU.

