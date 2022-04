Marvel, DC Comics : ces costumes aux secrets bien cachés

Marvel et DC Comics regorgent de secrets. Parfois, des références se cachent dans les costumes et autres tenues des super-héros. Voici les meilleurs clins d’œil !

Difficile de dire le contraire, les films de super-héros misent énormément sur les costumes. Les équipes passent du temps à concevoir ces tenues pour le plus grand plaisir des fans. Tout en s’inspirant des comics, le MCU et le DCEU proposent leurs propres itérations. Mais le diable est dans les détails et des easter eggs sont dissimulés avec parcimonie. L’occasion d’un retour sur les meilleurs secrets de costumes et autres accessoires dans les films de super-héros.

La robe de Gal Gadot dans Wonder Woman

Gal Gadot enfile une robe bleue dans Wonder Woman. Si cette tenue peut paraître banale, il s’agit d’une reprise de celle portée par Lynda Carter, l’interprète de l’héroïne dans la série de 1975. À noter que la comédienne apparaît également dans le film en caméo.

Les cicatrices du Joker dans The Dark Knight

Heath Ledger, qui aurait pu enfiler le costume de Spider-Man, incarne un Joker impressionnant dans The Dark Knight. Vous avez sans doute remarqué que la Némésis de Batman se lèche constamment les lèvres. Un tic du super-vilain ? Pas vraiment. Le comédien veillait à ce que les fausses cicatrices restent en place. Et finalement, cette petite astuce rend très bien à l’écran !

La tenue de Stan Lee dans Avengers : Endgame

Avengers : Endgame représente le chapitre final de la phase 3 du MCU. Et comme toujours, on trouve un caméo de Stan Lee. Pour cette apparition, le célèbre auteur possède une véritable tenue qu’il portait dans les années 70. Un clin d’œil amusant !

Les couleurs des personnages de Black Panther

Dans Black Panther, T’challa, Nakia, et Okoye se trouvent en Corée avec des tenues assez classes. Et ces vêtements représentent les couleurs du drapeau pan-africain : rouge, noir et vert. Un petit clin d’œil à la communauté afro-américaine mobilisée derrière le long-métrage.

Le t-shirt de Wade Wilson dans Deadpool 2

Les fans de Deadpool savent que Ryan Reynolds aime beaucoup blaguer. Dans le second film, Wade Wilson porte un costume avec 2 chats où est inscrit : « Olivia & Meredith. Best Friends Purrrr-Ever ». Ces animaux sont ceux de la chanteuse Taylor Swift, la production lui a même demandé son autorisation ! L’artiste a salué ce clin d’œil sur Instagram.

La première Torche Humaine dans Captain America : First Avenger

Nous vous avons déjà parlé de cet easter egg dans un article à part. Dans Captain America : First Avenger, le costume de la première Torche Humaine peut être aperçu en exposition. Il s’agit d’un androïde semblable à un être humain apparu dans un comics de 1939.

La tenue militaire de Steve Rogers dans Avengers : Endgame

Dans Avengers : Endgame, Steve Rogers porte un uniforme au nom de « Roscoe ». Une référence à un comics des années 70. Dans cette histoire, Roscoe Simons est le nom du partenaire de Falcon pendant que Captain America raccroche un temps.

La chemise de Korg dans Avengers : Endgame

Dans Avengers : Endgame, on aperçoit Korg lorsque Rocket Raccoon va chercher Thor. Le personnage porte une chemise hawaïenne mais pas n’importe laquelle. Il s’agit de la même que celle de Taika Waititi (réalisateur de Thor 3 et Thor 4) lors du ComicCon de San Diego en 2017.

Le t-shirt du fils de Clint Barton dans Avengers : Endgame

Dans Avengers : Endgame, on aperçoit le fils de Clint Barton sur l’écran de son téléphone. Sur son t-shirt, on découvre qu’il porte le nom de Nathaniel Pietro Barton. Hawkeye l’a nommé d’après Pietro Maximoff qui lui a sauvé la vie dans Avengers : L’Ere d’Ultron.

Les baskets de T’Challa dans Black Panther

Dans Black Panther, Shuri demande avec insistance à T’Challa de remplacer ses sandales par des baskets noires. Il s’agit d’une paire faisant référence à celle de Retour vers le futur 2. Elle dit même qu’elles sont comme « celles du film que papa regardait », le classique de Robert Zemeckis.

Le bouclier brisé de Captain America dans Avengers : Endgame

Dans Avengers : Endgame, décidément bourré de références, le bouclier du Cap se brise. Un événement similaire à celui dans le comics The Infinity Gauntlet de 1991. Dans cette bande dessinée, Thanos brise l’arme de Steve Rogers de la même façon, avec son fameux Gant.

