Mass Effect : des artistes recréent les personnages de la franchise à la façon Disney

Crédit : ToxicFlint – DeviantArt

Les personnages de Disney ne figurent pas souvent dans des jeux vidéo, mais ils n’y sont pas non plus étrangers. La saga Kingdom Hearts, dont une série serait en développement, est un excellent exemple car elle mélange avec brio l’univers des jeux de Square Enix et celui des productions de Walt Disney. Mass Effect n’est probablement pas l’univers idéal qui vous viendrait à l’esprit si l’on vous demandait d’en choisir un pour un crossover avec Disney. Cependant, à en croire les œuvres des artistes passionnés à la fois de Mass Effect et de Disney, l’idée n’était pas mauvaise, loin de là.

Mass Effect version Petite Sirène, Raiponce, Gardiens de la Galaxy, Star Wars…

Le Commandant Shepard est le protagoniste des trois premiers opus principaux de la franchise. Les fans attendent d’ailleurs avec impatience le prochain jeu en développement chez Bioware. Le Commandant Shepard est un soldat humain personnalisable par le joueur qui peut choisir son nom, son sexe et son apparence. Il est ainsi le candidat idéal pour être transformé en n’importe quel personnage Disney, y compris les princesses. L’artiste ToxicSnakeSkull a en effet recréé Shepard en Ariel de La Petite Sirène. Bien entendu, son armure N7 et son pistolet ont été adaptés aux conditions sous-marines.

Crédit : ToxicSnakeSkull – DeviantArt

Le même illustrateur a également transformé le Commandant en Raiponce, mais il n’a pas rendu visible la longueur de ses cheveux. Il a même créé une photo de famille avec le cheval Maximums dans la peau de Garrus Vakarian et la terrible Mère Gothel à leurs côtés (voir l’image principale de cet article).

Pour sortir du thème princesse, voici deux illustrations inspirées de Marvel et de Star Wars qui appartiennent tous deux à Disney. Disons que leur univers respectif ressemble davantage à Mass Effect qu’à celui des princesses. En effet, le super-héros Star-Lord des Gardiens de la Galaxie remplit parfaitement son rôle de Commandant Shepard dans la création de Zededge.

Crédit : ZedEdge – DeviantArt

Dans Mass Effect, les Krogans sont une espèce reptilienne plutôt hostile. Découvrez alors ce Krogan dessiné par Egor-Ursus qui n’a pas l’air commode en brandissant deux sabres laser sortis tout droit des films Star Wars.

Ce crossover entre Mass Effect et Disney fait penser à celui de Super Smash Bros. Ultimate et LEGO que nous vous avons présenté hier. Un passionné a modélisé les 76 combattants du jeu en petites briques à l’aide d’un logiciel spécialisé.

Source : CBR