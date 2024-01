Meilleure couverture chauffante : quel modèle acheter en 2024 ?

Si vous êtes de nature frileuse, alors les couvertures chauffantes sont faites pour vous. Elles fonctionnent avec électricité et sont parfaites pour réchauffer votre corps. En effet, c’est un accessoire indispensable pour se sentir au chaud lors des longues soirées d’hiver. D’ailleurs, avec certains modèles, il est possible de directement ajuster la température pour un confort thermique optimal.

Ensuite, on trouve des produits de toutes les tailles et adaptés à tout les budgets. Même les versions haut de gamme et volumineuses dépassent rarement les 100 euros. Dans tous les cas, nous avons sélectionné des modèles respectant certaines normes de sécurité pour éviter les mauvaises surprises. De plus, nous avons également intégré des surmatelas. Découvrez notre comparatif des meilleures couvertures chauffantes.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs radiateurs électriques

Beurer HD 75, le bon rapport qualité/prix

Beurer HD 75 Le bon rapport qualité/prix 69€ > Fnac On aime Nombreuses tailles disponibles

Nombreuses tailles disponibles Chauffe efficace sur 6 niveaux

Chauffe efficace sur 6 niveaux Adaptée pour 2 personnes

Adaptée pour 2 personnes Lavable en machine On n’aime pas Câble un peu court pour nous

Beurer est une marque reconnue dans le domaine des couvertures chauffantes. Le produit présenté ici est un des meilleurs de sa catégorie et il a également l’avantage de proposer un tarif plutôt abordable. Sinon, il a été fabriqué avec des microfibres polaires reconnues pour tenir bien chaud. En effet, c’est le type de matière que l’on retrouve généralement dans les plaids traditionnels. Ses dimensions sont de 180 x 130 cm, ce qui est amplement suffisant pour deux personnes. D’ailleurs, l’ensemble destine cette couverture à être utilisée dans son canapé devant la télévision.

Mais rien ne vous empêche de l’utiliser dans votre lit. Pour la partie technique, elle possède une puissance de 100W et l’on peut régler la température sur 6 niveaux. Cette dernière ne pouvant dépasser les 30°C. Côté sécurité, on retrouve un système d’arrêt automatique au bout de 3 heures et un système anti surchauffe. Pour conclure, elle est également certifiée Oeko-Tex Standard 100 (absence de produits chimiques nocifs pour la santé).

Cosi Home Couverture Chauffante, le meilleur choix

Cosi Home Couverture Chauffante Le meilleur choix 60€ > Amazon On aime Télécommande ergonomique…

Télécommande ergonomique… Très confortable

Très confortable Chauffe rapidement

Chauffe rapidement 10 choix de températures

10 choix de températures Lavable en machine On n’aime pas … mais fragile

Si vous cherchez une couverture chauffante puissante et très confortable alors le modèle de Cosi Home est un choix tout indiqué. Tout d’abord, elle est faite de micro polaire qui offre une excellente sensation de douceur. De plus, cela est vrai pour les deux côtés du produit. Sinon, cette dernière est réglable sur 10 niveaux de chaleurs différents pour une température maximale de 50°C d’après le fabricant. En bref, vous ne risquez pas d’avoir froid et vous pouvez facilement choisir la température souhaitée.

D’ailleurs, comme ses concurrentes, elle dispose d’une télécommande. Celle-ci est basique, mais a l’avantage de posséder un bel écran lumineux qui facilite l’utilisation. Petite originalité, elle possède une minuterie réglable entre 1 et 10 heures pour décider des moments de fonctionnement. Enfin, dans cette version les dimensions sont de 180 x 130 cm. Pour finir, côté sécurité, on retrouve un système anti-surchauffe. Ce dernier est le strict minimum à attendre avec ce type de produit.

Surmatelas Medisana HU 672, la solution parfaite pour votre chambre

Surmatelas Medisana HU 672 La solution parfaite pour votre chambre 59€ > Amazon On aime Parfait pour réchauffer son lit

Parfait pour réchauffer son lit Zone de chauffe dédiée au pied

Zone de chauffe dédiée au pied Lavable en machine

Lavable en machine Confortable On n’aime pas Pas le plus adapté pour un lit double

Pas le plus adapté pour un lit double Chauffe très lente surtout pour les températures élevées

L’entreprise allemande, Medisana spécialiste des objets de la santé à la maison, propose également des couvertures chauffantes. Si nous avons sélectionné ce produit, c’est qu’il a la particularité d’avoir une zone dédiée pour réchauffer les pieds. En effet, quand vous réglez l’un des 4 niveaux de température, il fera alors un peu plus chaud vers le bas de la couverture. C’est un peu gadget, mais si vous souffrez du froid au niveau des pieds, c’est une option très intéressante. Sinon, elle est faite de matière polaire connue pour conserver la chaleur.

Officiellement, elle peut atteindre 34°C. Seul bémol, il lui faut presque 45 minutes pour atteindre une température de 30°C. Il faut donc s’y prendre à l’avance pour obtenir le confort thermique que l’on souhaite. Enfin, on retrouve toutes les normes de sécurité essentielles comme la coupure automatique au bout de 2 heures. Dernière précision, il s’agit ici d’un dessous de lit sur lequel vous allez vous installer. Sa vocation première est d’être utilisé dans une chambre.

Surmatelas Astoria AD165A, le parfait surmatelas pour lit double

Surmatelas Astoria AD165A Le parfait surmatelas pour lit double 74.56€ Voir l’offre

74.35€ Voir l’offre

74.56€ Voir l’offre On aime Un surmatelas, deux chauffes différentes

Un surmatelas, deux chauffes différentes Étudié pour les lits doubles

Étudié pour les lits doubles Possibilité de chauffer seulement une partie

Possibilité de chauffer seulement une partie Cordon détachable et lavable en machine

Cordon détachable et lavable en machine Télécommande rétroéclairée On n’aime pas Température maximale inconnue

Dans la catégorie des surmatelas chauffants, nous avions déjà présenté le modèle de Medisana. Désormais nous vous proposons un produit de la marque Astoria. Il a l’avantage d’être plus disponible chez les revendeurs et surtout il est parfaitement adapté pour deux personnes. Cependant, il embarque moins d’options que ce dernier. Dans tous les cas, il a des dimensions de 160 x 140 cm ce qui est parfait pour deux personnes.

D’ailleurs, il a la particularité d’embarquer un ensemble de deux télécommandes. En effet, il dispose d’une puissance de 200W qui se divise en deux blocs de 100W chacun. Si jamais vous êtes seul, il est possible d’activer uniquement une partie du surmatelas. Sinon, l’affichage est lumineux ce qui permet de facilement ajuster les réglages dans la pénombre. Ensuite, la température est ajustable sur 6 niveaux différents et il faut compter environ 15 minutes pour le préchauffage. Cependant, nous n’avons pas trouvé de valeur indiquant la température maximale. Pour conclure, on retrouve toutes les normes de sécurité importantes pour éviter les accidents.

Klarstein Dr. Watson XXL, la plus grande couverture chauffante

Klarstein Dr. Watson XXL La plus grande couverture chauffante 100€ > Amazon On aime Chauffe rapide

Chauffe rapide Grand format (200 x 180 cm)

Grand format (200 x 180 cm) Confortable

Confortable Lavable en machine On n’aime pas Seulement 3 niveaux de chauffe

Seulement 3 niveaux de chauffe Pas de zones de chauffe différentes

Nous venons de présenter le surmatelas Astoria pour lit double, désormais nous passons à la parfaite couverture chauffante pour deux personnes. En effet, avec des dimensions de 200 x 180 cm, il va être difficile de trouver plus grand que la Klarstein Dr. Watson XXL. D’ailleurs, pour une taille aussi importante, ce modèle offre un joli rapport qualité/prix. Plus dans le détail, il offre une puissance de 120W et la température est ajustable sur 3 niveaux différents. De plus, on retrouve une minuterie programmable jusqu’à 3 heures. Cela permet d’éviter les accidents si jamais on oublie de l’éteindre.

Hélas, nous n’avons juste pas trouvé d’indication sur la température maximale. Au niveau de la matière, on retrouve des microfibres imitant la fourrure qui offrent une bonne sensation de douceur. Pour le reste, le cordon mesure 2 mètres et est amovible pour permettre le lavage en machine. D’ailleurs, on regrette la présence d’une seule télécommande et donc l’absence de zone de chaleur différente. Enfin, plusieurs mesures de sécurité sont présentes pour éviter les problèmes.

Solac CT8608, la plus confortable

Solac CT8608 La plus confortable 90€ > Fnac On aime Très confortable

Très confortable Deux coloris pour une couverture

Deux coloris pour une couverture Parfaite pour deux personnes

Parfaite pour deux personnes Chauffe efficace

Chauffe efficace Connecteur détachable et lavable en machine

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons la couverture chauffante Solac CT8608. Cette dernière est faite à partir de « peluche polaire ultra douce » pour une très agréable sensation au toucher. Sur ce point, elle n’est pas sans rappeler les plaids classiques. De plus, elle est réversible et propose donc deux couleurs pour un unique produit. Un petit plus qui en ravira plus d’un. Sinon, ses dimensions de 180 x 140 cm en font un modèle adapté pour un usage à deux.

D’autre part, elle dispose d’une excellente puissance de 150W. Sur ce point, c’est un des meilleurs chiffres sur le marché actuel. Sinon, on retrouve 9 niveaux de chauffe différents. D’ailleurs, la télécommande est basique, simple d’utilisation et elle est même rétroéclairée pour un usage nocturne. Enfin, elle dispose d’un système d’arrêt automatique au bout de 3 heures et d’une sécurité contre la surchauffe. Pour finir, le connecteur est amovible pour permettre le lavage en machine.

🤔 Quels sont les avantages d’une couverture chauffante ?

Bien évidemment, la première chose attendue d’une couverture chauffante est de nous réchauffer. Cependant, ce n’est pas le seul avantage de ces produits. En effet, elles ne servent pas uniquement à préchauffer votre lit avant d’aller vous coucher. Ces produits sont également réputés pour soulager les tensions musculaires. C’est également vrai pour les douleurs osseuses. De même, certaines personnes profitent d’une meilleure nuit de sommeil avec ces objets.

Pour finir, elles sont plus esthétiques et évidemment plus confortables qu’un chauffage électrique. Lors des périodes de grand froid en hiver, ce sont deux accessoires intéressants. Mais on donnera tout de même un petit avantage aux couvertures chauffantes notamment pour dormir ou regarder la télévision dans son salon.

Au moment de sélectionner votre future couverture chauffante, il y a quelques points à prendre en compte. Voici un résumé de ces derniers :

Les normes de sécurité : cela peut sembler banal, mais c’est la première chose à surveiller. Nous reviendrons dans le détail sur ces dernières dans la partie suivante.

cela peut sembler banal, mais c’est la première chose à surveiller. Nous reviendrons dans le détail sur ces dernières dans la partie suivante. Le format : si votre usage est individuel ou que vous voulez vous emmitoufler à deux, il faudra choisir un produit adapté

si votre usage est individuel ou que vous voulez vous emmitoufler à deux, il faudra choisir un produit adapté Matériaux : dans l’ensemble, toutes les couvertures chauffantes sont confortables. Mais les matières peuvent être différentes d’un modèle à l’autre. Ici tout est une question de goût.

dans l’ensemble, toutes les couvertures chauffantes sont confortables. Mais les matières peuvent être différentes d’un modèle à l’autre. Ici tout est une question de goût. Réglages de la chaleur : dans le doute, on va conseiller un objet qui offre une large sélection de température. C’est toujours un plus, surtout si vous êtes plusieurs à l’utiliser.

dans le doute, on va conseiller un objet qui offre une large sélection de température. C’est toujours un plus, surtout si vous êtes plusieurs à l’utiliser. Option de lavage : c’est un point essentiel, car toutes les couvertures chauffantes ne sont pas lavables en machine. En effet, si par exemple, vous ne pouvez pas débrancher le cordon, il sera impossible de la mettre dans une machine à laver

Enfin, n’hésitez pas à comparer les avis sur Internet. De même, certains modèles embarquent des minuteries et autres fonctionnalités.

🧐 Quels sont les différents types de couvertures chauffantes ?

Comme vous avez pu le constater dans ce comparatif, il y a deux écoles dans le domaine des couvertures chauffantes. En effet, on retrouve deux produits différents :

La couverture chauffante est la version traditionnelle qui en général s’utilise comme un plaid.

est la version traditionnelle qui en général s’utilise comme un plaid. Le surmatelas chauffant est en quelque sorte plus proche de la bouillotte que de la couverture. Généralement, il se place entre le matelas et le drap-housse. Cet objet n’est pas étudié pour s’enrouler dedans. D’ailleurs, les fabricants précisent qu’il faut les utiliser à plat pour éviter les accidents.

Au final, pour cette partie, tout est question de préférence.

👉 Quelles précautions prendre avant d’utiliser une couverture chauffante ?

En toute logique, avec ce type de produit, il vaut mieux commencer par lire la notice d’utilisation. Plus précisément, on évoque ici la partie sur les dangers possibles. Sinon, voici quelques points à surveiller pour un usage sécurisé de sa couverture chauffante.

Ne pas dépasser la limite de temps indiqué par le fabricant (certaines ont une fonction d’arrêt automatique).

Ne pas utiliser si repliée

Ne pas superposer des couvertures sur celle qui est chauffante

Éviter les contacts avec des objets et des surfaces mouillées

Éviter de les repasser pour ne pas endommager les éléments intérieurs

Dans l’ensemble, si vous faites attention à tous ces points, vous ne devriez pas rencontrer de problème avec votre couverture chauffante.

🏠 Nos autres guides autour de la maison