Google Chrome : attention, une faille majeure sévit sur le navigateur

Google Chrome- Crédit : Unsplash

Google Chrome est de loin le navigateur le plus utilisé dans le monde. Tant et si bien qu’il est une cible de choix pour les pirates, soucieux de propager des malwares toujours plus insidieux. Sur son blog, Google vient ainsi de publier des informations importantes sur sa dernière mise à jour. Celle-ci apporte un correctif de sécurité permettant de corriger une faille zero day nommée CVE-2022-1364.

Concrètement, elle donne la possibilité à des pirates d’exécuter du code malveillant au nez et à la barbe des internautes. Avec toutes les conséquences néfastes que cela risque de provoquer. Néanmoins, Google ne s’est pas épanché sur le sujet, attendant logiquement que la mise à jour soit installée par le plus grand nombre. Vous l’aurez compris, il est plus qu’urgent de mettre à jour votre navigateur. Voici comment procéder.

À lire aussi > Chrome est maintenant plus rapide que Safari sur macOS d’après Google

Chrome : comment vérifier que votre navigateur est à jour

Détail important, seules les applications Chrome pour Windows, macOS et Linux sont visées par cette faille zero day. Pour mettre à jour votre navigateur, commencez par cliquer sur les trois petits points en haut à droite de la barre d’adresse. Pointez ensuite votre souris sur Paramètres puis sur la section À propos de Chrome. Vous saurez alors si vous disposez de la dernière mouture mise à jour. Celle-ci s’appelle 100.0.4896.127. Dans le cas contraire, vous serez invité à la télécharger.

À lire > DuckDuckgo : le navigateur « plus propre, plus privé et plus rapide que Chrome » arrive sur vos PC

Sur Chrome comme ailleurs, il est vivement recommandé de procéder régulièrement à des mises à jour qui permettent de combler les failles dans lesquelles s’engouffrent les pirates. Et pour protéger votre PC des malwares qui pullulent, n’oubliez pas qu’une suite de sécurité digne de ce nom est loin d’être un gadget sans utilité. À ce propos, il existe plusieurs antivirus gratuits que nous vous présentons dans ce comparatif. Et si vous recherchez encore plus de fonctionnalités et une protection accrue, faites un tour sur notre dossier sur les meilleurs antivirus payants.

Source : Google